Roland Garros 2024, Italia-Russia triplice sfida. Sinner, Arnaldi e Cocciaretto a caccia degli ottavi

La sesta giornata del Roland Garros 2024 vedrà una sfida diretta tra Italia e Russia. Saranno ben tre gli incontri che vedranno protagonisti tennisti italiani contro tennisti russi. Ad aprire questo scontro saranno Elisabetta Cocciaretto e Liudmila Samsonova, che faranno alzare il sipario sul Suzanne Lenglen. La marchigiana va a caccia del miglior risultato della carriera in uno Slam, ma se la vedrà contro un’avversaria che finora è stata un vero rullo compressore. Nulla da perdere per Cocciaretto, che ha già dimostrato di vivere un eccellente momento con la vittoria al primo turno contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia.

Sempre sullo stesso campo a seguire toccherà a Matteo Arnaldi, che proverà a raggiungere gli ottavi per la seconda volta in uno Slam, dopo averlo fatto agli scorsi US Open. Da capire se il ligure avrà recuperato perfettamente dalle fatiche fisiche e mentali di questi ultimi due giorni, con il match contro Alexandre Muller rinviato e spostato più volte a causa della pioggia. Servirà una prestazione eccezionale ad Arnaldi, visto che se la dovrà vedere con Andrey Rublev, testa di serie numero sei e bello fresco visto che ha sfruttato il giorno di riposo dopo la sua vittoria contro lo spagnolo Martinez sotto il tetto chiuso proprio del Lenglen.

Il terzo scontro italo-russo è quello che vede finalmente favorito un azzurro ed è anche il più atteso dall’Italia. Ritornerà in campo (secondo match sul Philippe Chatrier), infatti, Jannik Sinner, che affronterà Pavel Kotov, avversario che l’altoatesino ha battuto nel secondo turno di Madrid nonostante i problemi già presenti all’anca. Sinner sembra essere in buona forma, ma dovrà stare attento al numero 56 del mondo, avversario che scambia decisamente poco e che non mette certamente in ritmo. Sinner non ha concesso un set a Eubanks e Gasquet, mentre Kotov è reduce da due battaglie contro Cameron Norrie (successo in rimonta al quinto) e contro Stan Wawrinka (al tie-break del quarto set).

In serata toccherà, invece, a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo se la vedrà con il talentuoso americano Sebastian Korda. Servirà una versione decisamente migliore del numero tre rispetto alla vittoria con il neerlandese De Jong, con Alcaraz che dovrà certamente evitare i passaggi a vuoto vissuti nel match precedente. Korda ha talento, ma ha dimostrato anche di essere un po’ fragile di carattere in certi momenti e avrà bisogno della partita perfetta.

Dopo aver visto l’eliminazione da vicinissimo contro Naomi Osaka, Iga Swiatek ritorna in campo contro la ceca Marie Bouzkova. La polacca sa di aver rischiato tantissimo (annullato anche un match point), ma l’eliminazione di Danielle Collins probabilmente agevola ancora di più il cammino verso la semifinale. Certamente la numero uno del mondo non dovrà sottovalutare la tennista ceca, che sogna l’impresa.

Passando ad altre sfide. Sicuramente nel tabellone maschile c’è curiosità per il match tra Stefanos Tsitsipas e Zhizhen Zhang e quello tra Hubert Hurkacz ed un ritrovato Denis Shapovalov. In campo femminile fari puntati sicuramente su Coco Gauff, che affronterà l’ucraina Dayana Yastremska e sulla tunisina Ons Jabeur che sfida la canadese Leylah Fernandez.