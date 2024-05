Roland Garros 2024: data e orario sorteggio, programma, teste di serie

Giovedì 23 maggio, alle ore 14.00, si terrà il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros 2024. Il secondo Slam dell’anno è ormai alle porte. A partire da oggi prenderanno il via le qualificazioni che definiranno il quadro della situazione per il main draw, i cui match inizieranno il 26 maggio. C’è grande attesa per sapere se Jannik Sinner risponderà all’appello.

L’altoatesino, reduci da problemi all’anca, è a lavoro a Montecarlo per comprendere quale sia la propria forma in vista del Major francese. Una presenza con il punto di domani per quanto concerne Jannik, che in caso di partecipazione sarà per la prima volta n.2 del seeding di un Major. Al vertice troviamo il serbo Novak Djokovic e il primato in classifica mondiale dipenderà molto dal rendimento nello Slam, in relazione ai suoi punti in scadenza rispetto a quelli del 22enne pusterese.

Il sorteggio del tabellone principale del Rolanda Garros 2024 di tennis si terrà alle ore 14.00 di giovedì 23 maggio: nel torneo maschile l’azzurro Jannik Sinner, che si confermerà numero 2 del ranking ATP nell’aggiornamento che sarà rilasciato proprio questa mattina, sarà accreditato della seconda testa di serie e verrà inserito nella parte bassa del main draw.

IL REGOLAMENTO

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

CALENDARIO SORTEGGIO ROLAND GARROS 2024

Giovedì 23 maggio, alle ore 14.00.

PROGRAMMA SORTEGGIO ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube Roland Garros.

TESTE DI SERIE MASCHILI

1 Novak Djokovic

2 Jannik Sinner

3 Carlos Alcaraz

4 Alexander Zverev

5 Daniil Medvedev

6 Andrey Rublev

7 Casper Ruud

8 Hubert Hurkacz

9 Stefanos Tsitsipas

10 Grigor Dimitrov

11 Alex de Minaur

12 Taylor Fritz

13 Holger Rune

14 Tommy Paul

15 Ben Shelton

16 Ugo Humbert

17 Nicolas Jarry

18 Karen Khachanov

19 Alexander Bublik

20 Sebastian Baez

21 Felix Auger-Aliassime

22 Adrian Mannarino

23 Francisco Cerundolo

24 Alejandro Tabilo

25 Frances Tiafoe

26 Tallon Griekspoor

27 Sebastian Korda

28 Tomas Martin Etcheverry

29 Lorenzo Musetti

30 Arthur Fils

31 Mariano Navone

32 Cameron Norrie

TESTE DI SERIE FEMMINILI

1 Iga Swiatek

2 Aryna Sabalenka

3 Coco Gauff

4 Elena Rybakina

5 Jessica Pegula

6 Marketa Vondrousova

7 Maria Sakkari

8 Qinwen Zheng

9 Ons Jabeur

10 Jelena Ostapenko

11 Daria Kasatkina

12 Danielle Collins

13 Jasmine Paolini

14 Beatriz Haddad Maia

15 Madison Keys

16 Elina Svitolina

17 Ekaterina Alexandrova

18 Liudmila Samsonova

19 Marta Kostyuk

20 Victoria Azarenka

21 Anastasia Pavlyuchenkova

22 Emma Navarro

23 Caroline Garcia

24 Anna Kalinskaya

25 Barbora Krejcikova

26 Katie Boulter

27 Linda Noskova

28 Sorana Cirstea

29 Elise Mertens

30 Dayana Yastremska

31 Sloane Stephens

32 Leylah Fernandez