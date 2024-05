Roland Garros 2024, Arnaldi doma Muller dopo le interruzioni ed ora sfida Rublev

Comincia nel migliore dei modi per l’Italia la lunga quinta giornata del Roland Garros 2024. Matteo Arnaldi si è qualificato per il terzo turno dello Slam parigino, superando in un match “infinito” causa la pioggia il francese Alexandre Muller in tre set con il punteggio di 6-4 6-1 6-3. Con questa vittoria il ligure si è garantito la sfida con il russo Andrey Rublev, sesta testa di serie. Una partita che ha visto Arnaldi chiudere anche con undici ace, ma soprattutto con quarantasette vincenti contro i ventidue del transalpino. Sono trentotto gli errori non forzati dell’azzurro contro i trentasette di Muller.

Nella giornata di ieri si è giocata una parte di primo set davvero “pazza”. Break in apertura da parte del ligure, ma immediato controbreak del francese nel game successivo. Arnaldi torna avanti ancora di un break nel quinto gioco, strappando il servizio al transalpino alla quarta occasione. Come già capitato in avvio di set, purtroppo Muller riesce subito a recuperare il break di svantaggio e pareggiare sul 3-3. Le emozioni non sono finite, perché nel settimo game Arnaldi si riporta nuovamente avanti di un break, confermandolo poi in un delicatissimo ottavo game, dove annulla ben tre palle del controbreak. Sul 5-3 Arnaldi ecco che arriva la pioggia che porta gli organizzatori a cancellare tutti i match della giornata e a spostarli di conseguenza al giorno successivo.

Oggi la ripresa, con un avvio senza scossoni e dove l’azzurro riesce a conquistare il decimo gioco ai vantaggi, chiudendo la prima frazione sul 6-4. L’inizio di secondo set è complicato per il ligure che si trova sotto per 0-40 nel secondo game. Arnaldi riesce a recuperare, ma concede una quarta palla break. L’azzurro si salva con un ace e tiene un delicatissimo turno al servizio. Da quel momento è un monologo di Arnaldi, che ottiene il break nel terzo gioco e poi lo replica anche nel quinto, scappando sul 4-1. Il numero 35 del mondo ha il pieno controllo del match e toglie ancora il servizio nel settimo game al francese, prendendosi il set per 6-1.

Un avvio di terzo set da incubo per Arnaldi. Purtroppo il ligure si trova ad affrontare un durissimo primo game, dove concede tre palle break ed alla terza il francese riesce a strappare il servizio all’azzurro. Il numero 35 del mondo, però, ha subito due occasioni di ottenere il controbreak, ma le manca entrambe. Nel terzo game il francese si va a procurare un’altra palla break, ma proprio in quel momento arriva l’ennesima sospensione per la pioggia. Alla ripresa Arnaldi è semplicemente straordinario al servizio. Tre ace consecutivi per annullare palla break ed accorciare sull’1-2. Arnaldi, completamente diverso al rientro, strappa subito il servizio all’avversario. Matteo non si ferma più e vince quattro game consecutivi, chiudendo al quarto match point sul 6-2.