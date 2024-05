Richard Gasquet si proietta alla sfida contro Sinner: “E’ il favorito se gioca al meglio, ma…”

Il 29 maggio il francese Richard Gasquet sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner. L’altoatesino (n.2 del mondo) si è imposto quest’oggi contro l’americano Christopher Eubanks con il punteggio di 6-3 6-3 6-4 e quindi giocherà contro il padrone di casa il secondo turno dello Slam francese. C’erano dei punti interrogativi sulla condizione dell’altoatesino, visto lo stop per l’infortunio all’anca, e nel match odierno le sensazioni sono state positive.

Tuttavia, Jannik non è al 100% e vedremo in che modo affrontare Gasquet, che potrà scendere in campo senza avere nulla da perdere: “È evidente che se gioca il suo miglior tennis è di gran lunga il favorito. Abbiamo già giocato due volte, sono state due ottime partite, ricordo i tre set sull’erba di Halle e poi a Indian Wells. Lui è stato sempre più forte di me, anche se penso di aver giocato bene. Cercherò di sfruttare l’opportunità di affrontare un tennista così forte sul campo del Philippe Chatrier”, ha dichiarato il transalpino.

Sulla sua forma fisica ha aggiunto: “Sto un po’ meglio, è vero. Ho lavorato molto sulla condizione fisica in questa stagione, ho giocato circa 30 partite dall’inizio dell’anno, sicuramente è questo che mi ha permesso di avere risultati migliori rispetto al recente passato. Mi sento meglio in campo, sembro più leggero rispetto alla fine del 2023, quindi ho dovuto sistemare queste cose. Ho avuto anche partite difficili sulla terra battuta, anche questo ti aiuta, quindi è stato bello giocare per quasi quattro ore“.