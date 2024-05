Real Madrid in finale di Champions League: Joselu ribalta il Bayern Monaco, Ancelotti per il pokerissimo

Il Real Madrid è la seconda finalista della Champions League. Le merengues hanno sconfitto il Bayern Monaco per 2-1 di fronte al proprio pubblico del Santiago Bernabeu, dopo il pareggio per 2-2 ottenuto settimana scorsa in Germania.

I tedeschi erano passati in vantaggio al 68′ con un gran gol di Davies su invito di Kane ed erano vicinissimi alla qualificazione, ma nel finale si è scatenato il solito Joselu: all’88mo minuto ha pareggiato su assist di Vinicius Junior, poi al 91′ ha segnato la doppietta personale che è valsa il passaggio del turno alla corazzata spagnola.

Il Real Madrid affronterà i tedeschi del Borussia Dortmund, sarà il 18mo atto conclusivo della loro storia nella massima competizione europea: ne hanno vinti ben 14 (l’ultimo 2022), non perdono un match per il trofeo dal 1981. Carlo Ancelotti ha firmato una nuova magia alla guida del Real Madrid, con cui ha festeggiato la conquista della Liga nel weekend. Il tecnico italiano andrà a caccia del quinto sigillo dopo i due con il Milan (2003 e 2007) e i due con il Real Madrid (2014 e 2022).