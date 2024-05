Volley, il primo sestetto di Julio Velasco: la formazione dell’Italia schierata all’esordio da CT

Julio Velasco ha fatto il suo esordio da CT della Nazionale Italiana di volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto la Svezia con un secco 3-0 nell’amichevole andata in scena al PalaIgor di Novara e che verrà replicata domani al PalaBanca di Piacenza. Si tratta di incontri in preparazione alla Nations League e che servono per scaldare il motore in vista dell’intensa estate che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il Guru della pallavolo internazionale ha schierato Carlotta Cambi in cabina di regia, con Ekaterina Antropova opposto. Alice Degradi e Caterina Bosetti erano le schiacciatrici, mentre la capitana Anna Danesi e Yasmina Akrari erano le centrali, Eleonora Fersino il libero. Prima uscita con la “lasagna” sulla casacca per la bresciana, debutto in maglia azzurra per Akrari. Questa la formazione titolare per la partita del PalaIgor e impiegata per i primi due set.

C’è stato un cambio totale del sestetto in vista della terza frazione: Bosio in palleggio, opposto Mingardi, schiacciatrici Piva e Nervini, centrali la coppia Akrari e Sartori, libero Spirito. Va annotato che in rosa non figurano Paola Egonu, Myriam Sylla, Alessia Orro, Marina Lubian, Sarah Fahr, Monica De Gennaro ed Elena Pietrini perché hanno appena terminato gli impegni con i rispetti club. Queste atlete si uniranno al gruppo nelle prossime settimane e diventeranno arruolabili nel corso della Nations League.

PRIMO SESTETTO DELL’ITALIA DI VELASCO

Cambi-Antropova, Degradi-Bosetti, Danesi-Akrari, Fersino.