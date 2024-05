Ranking UCI (7 maggio): Pogacar sempre al comando, nessun azzurro in top30. Italia ottava nella classifica per nazioni

Mentre è cominciato lo scorso weekend il Giro d’Italia 2024, nel frattempo è stato pubblicato quest’oggi (martedì 7 maggio) come ogni settimana il ranking UCI. Una sola variazione nella top10, con il sorpasso di Mathieu Van der Poel al quinto posto su Jasper Philipsen, mentre il fenomeno sloveno Tadej Pogacar resta leader davanti a Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel.

Per trovare il primo degli azzurri in graduatoria bisogna scendere fino alla 37ma posizione di Luca Mozzato, con Jonathan Milan e Filippo Ganna rispettivamente 43° e 44°. Per quanto riguarda invece la classifica per nazioni, dominata dal Belgio davanti a Danimarca e Spagna (che supera la Slovenia), l’Italia conserva l’ottava piazza.

RANKING UCI (TOP10)

1 POGAČAR Tadej SLO UAE TEAM EMIRATES 26 6558

2 VINGEGAARD HANSEN Jonas DEN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 28 5970.5

3 EVENEPOEL Remco BEL SOUDAL QUICK-STEP 24 4897.57

4 PEDERSEN Mads DEN LIDL-TREK 29 4784

5 +1 VAN DER POEL Mathieu NED ALPECIN-DECEUNINCK 29 4640

6 -1 PHILIPSEN Jasper BEL ALPECIN-DECEUNINCK 26 4620

7 ROGLIČ Primož SLO BORA – HANSGROHE 35 4466.36

8 AYUSO PESQUERA Juan ESP UAE TEAM EMIRATES 22 3621.62

9 HIRSCHI Marc SUI UAE TEAM EMIRATES 26 3373

10 YATES Adam Richard GBR UAE TEAM EMIRATES 32 3344.43

CLASSIFICA ITALIANI (TOP100)

37 MOZZATO Luca ITA ARKEA-B&B HOTELS 26 1672

43 +1 MILAN Jonathan ITA LIDL-TREK 24 1561

44 +1 GANNA Filippo ITA INEOS GRENADIERS 28 1549

59 BETTIOL Alberto ITA EF EDUCATION – EASYPOST 31 1341.67

63 BAGIOLI Andrea ITA LIDL-TREK 25 1248

73 +1 CARUSO Damiano ITA BAHRAIN VICTORIOUS 37 1099.33

76 VELASCO Simone ITA ASTANA QAZAQSTAN TEAM 29 1083

88 -1 TRENTIN Matteo ITA TUDOR PRO CYCLING TEAM 35 993

90 +6 ALBANESE Vincenzo ITA ARKEA-B&B HOTELS 28 972

90 -1 ZANA Filippo ITA TEAM JAYCO ALULA 25 972

CLASSIFICA PER NAZIONI (TOP10)

1 BELGIUM 22359.14

2 DENMARK 17099.75

3 +1 SPAIN 14767.35

4 -1 SLOVENIA 14710.05

5 GREAT BRITAIN 13239.79

6 NETHERLANDS 13144.35

7 FRANCE 12046.5

8 ITALY 10547

9 AUSTRALIA 10190.17

10 UNITED STATES 9990.21