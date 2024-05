Giro d’Italia 2024, doppia caduta e ritiro per Biniam Girmay

Una brutta giornata per Biniam Girmay. Nella quarta tappa del Giro d’Italia 2024, da Acqui Terme ad Andora di 190 km, la carovana ha salutato il Piemonte per affrontare le strade liguri. Una frazione, sulla carta, adatta ai velocisti e Girmay era tra i corridori più attesi. Tante però le trappole lungo il percorso.

Nella discesa fino a Savona, infatti, la pioggia ha fatto visita ai ciclisti impegnati lungo percorso e ai -66 km dal traguardo c’è stata una prima caduta in cui a dover “assaggiare l’asfalto” sono stati il menzionato Girmay, O’Connor, Rubio, Molano e Trentin. Apparso subito dolorante, l’eritreo ha provato a rimettersi in sella per recuperare il terreno perduto, ma due chilometri dopo una nuova caduta sul fondo bagnato.

Biniam Girmay leaves #GirodItalia following two crashes today. Get well soon Bini pic.twitter.com/utU61x9cE9 — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) May 7, 2024

Un incidente forse da ascrivere alla pressione sbagliata dei copertoncini. Vero è che l’alfiere della Intermarché – Wanty è stato costretto ad abbandonare la Corsa Rosa con grande rammarico. Per Girmay un altro episodio poco fortunato se si pensa alle cadute di questa stagione alla Dwars door Vlaanderen e alla Kuurne-Brussel-Kuurne. Da segnalare, inoltre, che l’ultima corsa non terminata da Girmay era stata la settima tappa della Tirreno-Adriatico, 58 giorni fa.