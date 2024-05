Rally, la stagione riparte con la tappa del Portogallo e il duello Neuville-Evans

Torna in scena il Mondiale rally 2024 e lo fa con la tappa del Portogallo, quinto appuntamento del Mondiale WRC. Stiamo entrando sempre più nel vivo del campionato e, mai come quest’anno, ogni scenario è percorribile. Ci attende un intenso weekend in terra lusitana, una di quelle tappe che regala sempre emozioni, colpi di scena ed errori assortiti.

Dopo quattro appuntamenti la classifica generale vede al comando Thierry Neuville con 86 punti e 6 lunghezze di vantaggio su Elfyn Evans, mentre è terzo con 59 punti Adrien Fourmaux. Quarto Ott Tanak con 53 davanti a Sebastien Ogier, quinto con 45 a braccetto con Takamoto Katsuta, quindi settimo Kalle Rovanpera con 31.

Cosa dovremo attenderci dal fine settimana in terra lusitana? Il programma del Rally del Portogallo scatterà giovedì 9 maggio con lo shakedown nel corso della mattinata lusitana, mentre alle ore 20.05 si partirà con la SS1 Figueira da Fox di 2.94 km. Venerdì 10 maggio si inizierà a fare sul serio con 8 stage per oltre 120 chilometri di prove speciali.

Sabato 11 maggio vivremo una giornata quanto mai intensa con i due passaggi sulla Amarante di 37.24 chilometri che potrebbero decidere l’intero Rally. Domenica 12 maggio ultimi 62 chilometri di speciali con la Fafe 2 che, da Wolf Power Stage, andrà a chiudere il programma.