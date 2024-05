Playoff NBA 2024: Philadelphia e Milwaukee ancora vive, Cleveland si porta sul 3-2

Una notte NBA con tre partite, ma dove le emozioni e i colpi di scena sono stati innumerevoli. Succede semplicemente di tutto al Madison Square Garden, con i Philadelphia 76ers che ringraziano un eroico Tyrese Maxey e restano clamorosamente in vita nella serie contro i New York Knicks, che sono avanti ora 3-2. Finisce 112-106 per i Sixers dopo un tempo supplementare, ma con New York che si è trovata avanti di sei punti a 28 secondi dalla fine dell’ultimo quarto, prima del miracolo di Maxey.

MAXEY DRILLS ANOTHER 3 AND TIES THE GAME GAME 5 IS HEADED TO OVERTIME ON TNT https://t.co/EdhU7mHKQB pic.twitter.com/od3bVWXHMH — NBA (@NBA) May 1, 2024

Sono 46 i punti di Maxey, suo career high nei playoff, sette dei quali arrivati proprio in quei 28 secondi finali. Prima la tripla con il fallo di Robinson e poi quella del pareggio. Nel supplementare la battaglia prosegue e l’equilibrio viene spezzato prima da Kelly Oubre e poi dal gioco da tre punti che chiude la sfida di un Joel Embiid, che, nonostante una condizione fisica lontanissima dal 100%, mette a referto una tripla doppia da 19 punti, 16 rimbalzi e 10 assist. New York vede così sfumare una qualificazione alla semifinale di Conference che sembrava certa e che invece ora dovrà almeno guadagnarsela ancora in gara-6 a Philadelphia, nonostante l’ennesima straordinaria prestazione di Jalen Brunson, autore di 40 punti.

Non solo il finale incredibile del Madison in questa nottata NBA, ma anche quello tra Cleveland ed Orlando. I Cavaliers vincono una tiratissima gara-5 per 104-103 e si portano avanti per 3-2 in una serie che finora ha rispettato perfettamente il fattore campo. Decisiva la meravigliosa stoppata a tre secondi dalla fine di Evan Mobley su Franz Wagner, che ha permesso così ai Cavs di festeggiare.

WHAT A BLOCK FROM EVAN MOBLEY Spida hits 2 FT’s… Cavs up 4 with 3.2 seconds remaining on NBA TV! pic.twitter.com/0NIuHYrIVg — NBA (@NBA) May 1, 2024

Mobley chiude con una doppia doppia da 14 punti e 13 rimbalzi, ma per Cleveland il migliore è Donovan Mitchell con 28 punti, oltre ad un Darius Garland da 23 punti. Ad Orlando non basta un eccezionale Paolo Banchero da 39 punti e 8 rimbalzi, che ha provato davvero fino all’ultimo a regalare un successo pesantissimo ai suoi Magic.

Senza Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, i Milwaukee Bucks tirano fuori l’orgoglio e restano ancora in corsa nella serie contro gli Indiana Pacers, che ora conducono per 3-2. Gara-5 finisce nettamente in favore dei Bucks, che si impongono per 115-92, grazie al parziale da 64-38 tra secondo e terzo quarto. Senza le due stelle sono Khris Middleton (29 punti e 12 rimbalzi) e Bobby Portis (29 punti e 10 rimbalzi) a prendersi Milwaukee sulle spalle, mentre Indiana ha come migliore Tyrese Haliburton con 16 punti.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New York Knicks – Philadelphia 76ers 106-112 d.t.s (serie 3-2)

Cleveland Cavaliers – Orlando Magic 104-103 (serie 3-2)

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 115-92 (serie 2-3)