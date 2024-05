Perché é cambiato l’avversario di Arnaldi a Roma e chi é il carneade francese che affronterà

Cambia l’avversario per Matteo Arnaldi quest’oggi a Roma, primo turno degli Internazionali d’Italia 2024. Sul campo centrale del Foro Italico, il ligure avrebbe dovuto giocare contro il ceco Tomas Machac, nel tentativo di conquistare il primo successo negli scontri diretti con quest’ultimo, visti i precedenti poco lusinghieri e ultimo dei quali a Miami quest’anno.

La partita però non andrà in scena in quanto Machac ha annunciato il proprio forfait prima della partita per via di un virus influenzale. Di conseguenza, Arnaldi dovrà giocare contro un nuovo avversario, ovvero il francese Harold Mayot (n.130 della classifica mondiale). Un giocatore solido che ha fatto vedere quest’anno cose interessanti a livello Challenger.

Ci si riferisce alla Finale raggiunta a Barletta, perdendo nell’atto conclusivo con il bosniaco Damir Dzumhur per 6-1 6-3. Un giocatore che si esprime bene sul rosso, avendo avuto accesso al tabellone principale del torneo ATP500 di Barcellona, battendo nel primo turno l’argentino Pedro Cachin e dovendo soccombere al cospetto di Cameron Norrie, ma con Mayot costretto al ritiro sullo score di 7-6 (3) 6-7 (6). Per quanto riguarda gli altri risultati del transalpino, ci sono le Finali perse nei Challenger a Mallorca nel 2023 e a Tampere nel 2022, mentre si è imposto nel torneo da 25000 dollari a Monastir due stagioni fa.

Mayot comunque era stato eliminato nell’ultimo turno delle qualificazioni a Roma dal connazionale Terence Atmane per 6-3 2-6 6-2. La rinuncia di Machac gli offre l’opportunità di entrare nel main draw da lucky loser. Arnaldi dovrà fare attenzione e disputare una partita ordinata.