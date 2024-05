Pentathlon, Alice Rinaudo vola in finale a Sofia nella tappa della World Cup

Ancora buone notizie per l’Italia in arrivo dalla tappa di Sofia (Bulgaria) valevole per la World Cup 2024 di pentathlon moderno. Alice Rinaudo, infatti, ha staccato il pass per la finale della prova femminile, dopo aver ben figurato nelle semifinali odierne.

Nella semifinale B, la 24enne delle Fiamme Oro ha concluso in ottava posizione con 1048 punti, mentre al comando si è classificata la tedesca Annike Zillekens con 1056. Nella semifinale A, invece, il miglior punteggio lo ha messo a segno la svedese Marlena Jawaid con 1059.

Cosa prevede ora il programma del fine settimana di Sofia? Domani, sabato 11 maggio toccherà alla semifinale maschile alle ore 10.05 con Roberto e Giorgio Micheli (scherma bonus round, nuoto, laser run), quindi domenica 12 maggio sarà il grande giorno delle finali maschili e femminili. Alice Rinaudo ripartirà dai 220 punti conquistati nel ranking round di scherma. Il programma si concluderà lunedì 13 maggio con la staffetta mista.

Questa mattina, intanto, si è svolto anche il ranking round in vista delle semifinali e finali maschili: Giorgio Micheli (Fiamme Oro) ha conquistato 215 punti, mentre Roberto Micheli (Fiamme Oro) ne ha messi a segno 175.