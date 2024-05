Parigi 2024, il CIO annuncia la composizione del Team dei Rifugiati: 36 atleti vanno alle Olimpiadi

Il CIO ha annunciato la composizione del Team dei Rifugiati che prenderà parte ai Giochi di Parigi 2024: saranno in gara alle Olimpiadi, per la prima volta con un proprio emblema di squadra, 36 atleti, due dei quali residenti in Italia.

Per la prima volta dalla creazione del Team dei Rifugiati sono presenti due atleti rifugiati residenti in Italia, ovvero Iman Mahdavi, che sarà in gara nello stile libero della lotta, ed Hadi Tiranvalipour, al via nel taekwondo, entrambi entrati a far parte del programma olimpico per i rifugiati.

I 36 atleti selezionati arrivano da 11 Paesi, sono ospitati da 15 Comitati Olimpici Nazionali e saranno al via in 12 sport. La composizione della squadra è stata approvata dal Consiglio Esecutivo del CIO: il Team dei Rifugiati rappresenta gli oltre 100 milioni di sfollati nel mondo.

LA COMPOSIZIONE DEL TEAM DEI RIFUGIATI A PARIGI 2024

Farida Abaroge (donna, Etiopia, Francia, atletica)

Omid Ahmadisafa (uomo, Iran, Germania, pugilato)

Yahya Al Ghotany (uomo, Siria, Giordania, taekwondo)

Mohammad Amin Alsalami (uomo, Siria, Germania, atletica)

Amir Ansari (uomo, Afghanistan, Svezia, ciclismo su strada)

Sibghatullah Arab (uomo, Afghanistan, Germania, judo)

Matin Balsini (uomo, Iran, Regno Unito, nuoto)

Mahboubeh Barbari Zharfi (donna, Iran, Germania, judo)

Edilio Francisco Centeno Nieves (uomo, Venezuela, Messico, tiro sportivo)

Muna Dahouk (donna, Siria, Paesi Bassi, judo)

Jamal Abdelmaji Eisa Mohammed (uomo, Sudan, Israele, atletica)

Saeid Fazloula (uomo, Iran, Germania, canoa sprint)

Tachlowini Gabriyesos (uomo, Eritrea, Israele, atletica)

Eyeru Gebru (donna, Etiopia, Francia, ciclismo su strada)

Yekta Jamali Galeh (donna, Iran, Germania, sollevamento pesi)

Fernando Dayán Jorge Enríquez (uomo, Cuba, USA, canoa sprint)

Dorian Keletela (uomo, Repubblica Democratica del Congo, Francia, atletica)

Adnan Khankan (uomo, Siria, Germania, judo)

Perina Lokure (donna, Sudan del Sud, Kenya, atletica)

Iman Mahdavi (uomo, Iran, Italia, lotta libera)

Farzad Mansouri (uomo, Afghanistan, Regno Unito, taekwondo)

Alaa Maso (uomo, Siria, Germania, nuoto)

Kasra Mehdipournejad (uomo, Iran, Germania, taekwondo)

Cindy Ngamba (donna, Camerun, Regno Unito, pugilato)

Dina Pouryounes Langeroudi (donna, Iran, Paesi Bassi, taekwondo)

Mohammad Rashnonezhad (uomo, Iran, Paesi Bassi, judo)

Amir Rezanejad (uomo, Iran, Germania, canoa slalom)

Ramiro Mora Romero (uomo, Cuba, Regno Unito, sollevamento pesi)

Nigara Shaheen (donna, Afghanistan, Canada, judo)

Luna Solomon (donna, Eritrea, Svizzera, tiro sportivo)

Saman Soltani (donna, Iran, Austria, canoa sprint)

Musa Suliman (uomo, Sudan, Svizzera, atletica)

Manizha Talash (donna, Afghanistan, Spagna, breaking)

Hadi Tiranvalipour (uomo, Iran, Italia, taekwondo)

Jamal Valizadeh (uomo, Iran, Francia, lotta greco-romana)

Dorsa Yavarivafa (donna, Iran, Regno Unito, badminton)