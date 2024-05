Paola Egonu torna in Nazionale: quanti punti ha segnato al rientro in azzurro? Doppia cifra dopo 9 mesi

Paola Egonu non giocava in Nazionale in maniera rilevante dal 1° settembre 2023, quando scese in campo nella semifinale degli Europei a Bruxelles (Belgio). In quell’occasione l’opposto venne schierata come titolare a partire dal terzo set, dopo essere subentrata in corsa nei primi due parziali. In quella rassegna continentale rimase a lungo in panchina per la discutibile scelta tecnica dell’allora CT Davide Mazzanti, che la inserì con continuità soltanto nel momento di difficoltà contro le anatoliche. Le azzurre si involarono anche sul 2-1 e 16-13, poi Melissa Vargas riemerse e il sestetto di coach Giovanni Guidetti ebbe la meglio al tie-break. In quell’occasione l’attaccante veneta mise a segno 25 punti (4 muri, 2 ace) con il 51% in attacco.

Il giorno successivo Paola Egonu subentrò soltanto per alcune rotazioni nella finale per il bronzo persa contro l’Olanda, poi ci fu la rottura definitiva e la decisione di non prendere parte al successivo preolimpico in Polonia: ormai il rapporto con Mazzanti era insanabile, anche altre veterane come Monica De Gennaro erano state messe ai margini. Oggi, dopo quasi nove mesi, la 25enne è tornata a indossare la maglia azzurra, sfidando la Francia in un match valido per la Nations League e vinto dalle ragazze del CT Julio Velasco con un secco 3-0 (quarto successo consecutivo nel prestigioso torneo internazionale itinerante).

Paola Egonu ha messo a segno 13 punti: 4 nel primo set, 5 nel secondo, 4 nel terzo. La bomber ha attaccato 24 palloni, incappando in cinque errori e mettendo a terra undici palloni con una percentuale di realizzazione offensiva pari al 45,83%. La fuoriclasse veneta ha completato il proprio tabellino con un muro e un ace. L’azzurra ci ha messo un po’ a ingranare, poi ha progressivamente sciolto il braccio ed è diventata un riferimento per la regista Alessia Orro, senza però dover strafare considerando la bassa caratura tecnica dell’avversaria. Prossimo appuntamento domani (giovedì 30 maggio, ore 06.30) contro la Repubblica Dominicana.