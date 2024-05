Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Spoleto-Prati di Tivo, tv, streaming

Oggi, sabato 11 maggio, va in scena l’ottava tappa del Giro d’Italia 2024. Tappa breve ma intensa, la prima di vera e propria montagna. Si parte da Spoleto e dopo 152 chilometri di arriva ai Prati di Tivo, un’ascesa veramente impegnativa che non più tardi di due mesi ha visto dominare Jonas Vingegaard nella tappa della Tirreno-Adriatico che è servita come antipasto al passaggio della Corsa Rosa.

Partenza dall’Umbria e arrivo in Abruzzo con oltre 3800 metri di dislivello. Saranno tre le salite principali del giorno: si parte con il GPM di seconda categoria di Forca Capistrello (16,3 km al 5,6% di pendenza media con picchi al 12% nella prima parte). Una frazione che continuerà con diversi sali e scendi, passando per il traguardo volante di Leonessa. Ci sarà un’ascesa non registrata poi al Valico di Casale Bottone (3,4 km al 4,6%) per salire poi al GPM di terza categoria di Croce Abbio (8,1 km al 4,7% e picco al 9%), poi la lunga discesa per arrivare ai piedi della salita finale di Prati di Tivo che sarà decisiva (14,6 km al 7% e punte al 12%).

Tadej Pogacar sta letteralmente dominando il Giro d’Italia. Oggi il capitano dell’UAE Team Emirates può mettere in scena un altro assolo vincente per ipotecare definitivamente la Corsa Rosa, per poi entrare in modalità gestione pensando anche al Tour de France. Lo sloveno ha 2’36” di vantaggio su Daniel Martinez, con il colombiano della BORA – hansgrohe che ha lo stesso margine sul 10° in classifica. La vera battaglia sarà quindi per il podio, con Geraint Thomas, Ben O’Connor e Cian Uijtdebroeks i favoriti in salita. Da vedere come resisteranno Luke Plapp e Alexey Lutsenko, mentre in casa Italia le principali attese sono su Antonio Tiberi. Il ciociaro ha disputato una crono eccellente, e deve far vedere di valere i primi anche in salita. Curiosità poi per quello che faranno Filippo Zana e Lorenzo Fortunato, rispettivamente nono e decimo in classifica.

La partenza ufficiale dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 12.30, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.00 e le 17.28, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 12.35 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Quarta tappa – Martedì 7 maggio

Spoleto – Prati di Tivo (152 km)

Orario partenza ufficiale: 12.45

Orario arrivo stimato: 16.57-17.33

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.45 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.45, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.25