Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Selva di Val Gardena-Passo del Brocon, tv, streaming

Oggi, mercoledì 22 maggio, va in scena la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2024. Tadej Pogacar è incontenibile e ieri ha vinto la quinta tappa di quest’edizione della Corsa Rosa, senza nemmeno fare fatica e sfoderando una superiorità disarmante. Oggi si sale di nuovo, con un tappone di montagna che può dire molto per la lotta dietro al marziano sloveno. Maltempo annunciato, e sul finale potrebbero esserci anche temporali, da monitorare soprattutto le discese.

5 GPM da affrontare e pochissima pianura per la carovana. Frazione breve (159 km) ma molto esplosiva e con tanto dislivello, che fin dalla partenza presenta difficoltà. Attenzione poi ancora al meteo, con le previsioni che parlano di un’altra giornata di pioggia per la carovana. Pronti e via e si scalerà immediatamente il Passo Sella. Dallo scollinamento lunga discesa che attraversa tutta la Val di Fassa, fino ad arrivare a Predazzo dove si tornerà a salire verso il mitico Passo Rolle. Sono 20 chilometri di salita con la pendenza media del 4.8%. Lunga e tecnica discesa fino a fare in rapida successione Passo Gobbera (5,7 km al 6%), primo passaggio sul Passo Brocon e risalita dal versante più duro (e inedito) della Val Malene per l’arrivo.

C’è un solo dominatore, che anche quando non vuole vincere lo fa quasi per inerzia. Ieri Pogacar non ha scattato, ha semplicemente fatto la salita a soglia e nessuno è stato capace nemmeno di stargli vicino. Oggi si potrebbe ripetere esattamente la stessa scena. Ci sarà grandissima battaglia per andare in fuga, visto che centrare il gruppo di attaccanti è cosa ambita e potrebbe anche arrivare al traguardo. Poi nel gruppo l’UAE Emirates non si prenderà la briga di tirare, ma se qualche altra squadra vorrà tenere chiusa la corsa, ecco che la sesta (e terza consecutiva) dello sloveno sarà servita su un piatto d’argento. Interessantissima la lotta per le posizioni dietro la Maglia Rosa: Daniel Martinez dà la sensazione di essere il primo degli umani, mentre se ha gambe Antonio Tiberi deve fare qualcosa per provare a rosicchiare qualcosa su Geraint Thomas e Ben O’Connor, in difficoltà ieri, per riaprire il sogno podio.

La partenza ufficiale della diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 12.30, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 16.53 e le 17.31, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 12.30 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA DICIASSETTESIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Diciassettesima tappa – Mercoledì 22 maggio

Selva di Val Gardena – Passo Brocon (159 km)

Orario partenza ufficiale: 12.30

Orario arrivo stimato: 16.53-17.31

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.30 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.15, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.30, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.15.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.10.