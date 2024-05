Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Mortegliano-Sappada, tv, streaming

Oggi, venerdì 24 maggio, va in scena la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2024. Terz’ultimo giorno di fatiche per la carovana della Corsa Rosa, che rende omaggio alla vincitrice della Coppa del Mondo di biathlon Lisa Vittozzi con l’arrivo a Sappada. Frazione di media montagna che strizza l’occhio alla fuga, con gli attaccanti che molto probabilmente avranno l’ultima occasione per lasciare il segno in quest’edizione di Giro.

Frazione non lunghissima che presenta la prima parte di giornata praticamente pianeggiante. Da Tolmezzo (km 79.3) a Paluaro (km 100.6) la strada tenderà sempre leggermente a salire, fino ad arrivare alle pendici del letteralmente tremendo Passo Duron. Sono appena 4 chilometri e 400 metri, ma che non lasciano mai un attimo di respiro; pendenza media del 9.7%, con un picco del 18% sulle prime rampe. Dopo questa asperità, ci si lancia subito in discesa e nuova ascesa verso il GPM di terza categoria di Sella Valcalda (8,9 km al 3,7%). Dallo scollinamento mancheranno 52 km al traguardo, discesa e nuova salita verso Cima Sappada: 8,5 km al 4.7%, ma la vera differenza si farà negli ultimi 3 km. Prima parte infatti tutta molto pedalabile al 5%, poi mille metri addirittura in contro pendenza e gli ultimi tremila invece al 9% medio con picchi del 15%. Infine altri sette chilometri tra strada a favore e discesa vera e proprio.

Giornata che sarà molto probabilmente dedicata a coloro che riusciranno ad intrufolarsi in una fuga che si annuncia ambitissima. Dopo diciotto tappe ormai i nomi alla fine sono i soliti, quelli che hanno dimostrato di avere una gamba migliore: da Giulio Pellizzari a Nairo Quintana, passando per un Georg Steinhauser che va alla caccia della doppietta. Per l’azzurro, il più giovane in corsa con i suoi 21 anni da compiere a novembre, sarà una tappa importante anche per provare a rafforzare il secondo posto nella classifica degli scalatori e perché no avvicinare il fenomeno Tadej Pogacar. Lo sloveno ha già detto che vuole vincere la tappa di sabato con la doppia scalata al Monte Grappa, e oggi non terrà chiusa la corsa. Se però ci penseranno altre formazioni, lui certo non si tirerà indietro e andrà a prendersi la sesta vittoria di tappa. Attenzione alla battaglia per la top-5, con le pendenze finali che potrebbero creare qualche buco.

La partenza ufficiale della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 13.10, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 16.59 e le 17.26, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 13.10 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA DICIANNOVESIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Diciannovesima tappa – Venerdì 23 maggio

Mortegliano – Sappada (157 km)

Orario partenza ufficiale: 13.10

Orario arrivo stimato: 16.59-17.26

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.10 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.10, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50