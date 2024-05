Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Livigno-Santa Cristina Valgardena, tv, streaming

Oggi, martedì 21 maggio, va in scena la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024. Dopo il giorno di riposo inizia l’ultima settimana con un’altra frazione dedicata agli scalatori. Tadej Pogacar con il capolavoro al Mottolino ha definitivamente chiuso i giochi per la maglia Rosa, ma per il podio tutto è ancora aperto. C’è lo Stelvio, non fino in cima, ma che rimane la Cima Coppi dell’edizione n.107 di questa Corsa Rosa.

Saranno 206 i chilometri da percorrere da Livigno a Santa Cristina Val Gardena, con ben 4350 metri di dislivello. Si comincia praticamente in salita, con Passo di Eira e Passo di Foscagno nei primi undici chilometri e mezzo. Lunga discesa e, subito dopo Bormio, arriva immediatamente l’Umbrailpass, Cima Coppi di questa edizione con i suoi 2498 metri di altitudine (16,7 km al 7,2% di pendenza media). Si attraverserà poi la lunga valle fino ad arrivare a Bolzano. Si arriva al Passo di Pinei, altra ascesa decisamente impegnativa, lunga 23,3 chilometri al 4,7%. Ma non è finita qua: il finale sarà scoppiettante con la scalata al Monte Pana: 6,5 km al 6,1% ma punte a metà del 16% e gli ultimi due chilometri sempre in doppia cifra.

Tappa dura che arriva dopo il giorno di riposo, e un weekend in cui Pogacar ha già messo le mani sul Trofeo Senza Fine. Ora il cannibale sloveno potrebbe entrare nella modalità risparmio energie in vista del Tour de France, lasciando così spazio a tante fughe. Oggi potrebbe essere una giornata dedicata agli attaccanti, con gli azzurri che potrebbero giocare il ruolo di protagonisti: su tutti Christain Scaroni, Nicola Conci, Giulio Pellizzari e perché no Domenico Pozzovivo. Dietro la battaglia sarà per il secondo posto, con Geraint Thomas e Daniel Martinez separati da 15″. Attenzione anche alla sfida per la maglia bianca, con Antonio Tiberi che si deve difendere dall’attacco di Thymen Arensman.

La partenza ufficiale della sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024 verrà data alle ore 11.30, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 16.53 e le 17.38, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 11.30 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Sedicesima tappa – Martedì 21 maggio

Livigno – Santa Cristina di Val Gardena/Monte Pana (207 km)

Orario partenza ufficiale: 11.30

Orario arrivo stimato: 16.53-17.38

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 11.30 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 11.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 11.30, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 11.00.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 11.10.