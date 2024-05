Orari Giro d’Italia 2024 oggi: partenza e arrivo Foligno-Perugia, tv, streaming, startlist

Oggi, venerdì 10 maggio, va in scena la Foligno-Perugia, prova contro il tempo valida per la tappa numero sette del Giro d’Italia 2024. Sono 40,6 chilometri da percorrere che riscriveranno la classifica generale, e dopo sei tappe assolutamente splendide ma dispendiose sarà interessante vedere se le fatiche si faranno sentire e che differenza ci sarà tra coloro che vogliono mettere le mani sul Trofeo Senza Fine. Per la vittoria parziale un solo favorito, Filippo Ganna.

Un percorso stuzzicante e non banale. come in tutti i sei giorni vissuti fino ad adesso nell’edizione n.107 della Corsa Rosa. I primi 34 chilometri di questa prova contro il tempo sono praticamente tutti piatti, in cui gli specialisti delle cronometro troveranno terreno fertile per le loro ruote. Ma dopo il secondo intertempo, la storia cambia radicalmente. Salita di Casaglia di 1300 metri a quasi il 12% con pendenze fino al 16% per salire verso Perugia, poi la strada continuerà comunque a tirare all’insù per alcuni tratti, toccando anche l’11%, alternati a tratti in lieve discesa fino ad arrivare nel centro del capoluogo umbro.

Filippo Ganna è il candidato numero uno per la vittoria. L’azzurro può realmente fare il vuoto nei chilometri prettamente per specialisti, e poi comunque ha dimostrato che in salita sta andando forte. Per il successo l’azzurro dovrà fare i conti con il compagno di squadra Magnus Sheffield, ma non ci sono al via cronoman che si presentano con lo stesso palmares dell’ex campione del mondo. Un altro di quelli che potrebbe far bene è il danese Mikkel Bjerg, anche se probabilmente potrebbe non tirare a tutta per risparmiare le energie per il capitano Tadej Pogacar. Ecco, è lo sloveno a far più paura di tutti, che contro il cronometro va comunque fortissimo. Interessante la sfida nella generale con Geraint Thomas, mentre si presenta aggressivo in pedana Antonio Tiberi, che trova terreno fertile a lui per iniziare la rimonta in classifica.

La partenza ufficiale del primo corridore della cronometro valida per la settima tappa del Giro d’Italia 2024 sarà alle 13.00, mentre l’orario d’arrivo della Maglia Rosa è previsto per le 17.10. La Rai offrirà una copertura completa della Corsa Rosa in chiaro, dalle 12.55 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Giro su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2024

Settima tappa – Foligno-Perugia (40,6 km – cronometro)

Partenza primo corridore: 13.00

Arrivo ultimo corridore: 17.10

GIRO D’ITALIA 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 12.55 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 12.45, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 12.35, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.40