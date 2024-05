Francesco Passaro guadagna 56 posizioni nel ranking ATP! Scalata sfrenata, dove può arrivare a Roma

Francesco Passaro ha firmato un grande colpaccio sulla terra rossa della Capitale, sconfiggendo l’olandese Tallon Griekspoor con una splendida rimonta. Il tennista italiano, che prosegue dalle qualificazioni, si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6(5) e si è così qualificato al terzo turno del Masters 1000 di Roma. Il perugino può così proseguire la propria avventura agli Internazionali d’Italia ed è ora atteso dall’incrocio con il portoghese Nuno Borges, per meritarsi l’ottavo di finale da disputare contro il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e Luciano Darderi.

Francesco Passaro continua nella propria scalata nel ranking ATP: con i risultati che sta ottenendo nella città eterna ha già incamerato 70 punti ed è salito di addirittura 56 posizioni rispetto all’inizio del torneo! Al momento il 23enne occupa virtualmente il 184mo posto della graduatoria internazionale con 318 punti all’attivo. Il sogno è quello di migliorarsi ulteriormente dopo una stagione complicata a causa di un paio di infortuni e di ritrovarsi lo smalto dei giorni migliori, quando riuscì a raggiungere la 108ma piazza della classifica mondiale.

Se il giocatore umbro dovesse accedere agli ottavi di finale si isserebbe a quota 368 punti e sarebbe il nuovo numero 161 virtuale. Un clamoroso approdo ai quarti gli permetterebbe di portarsi a 468 punti e a un potenziale 136mo posto in graduatoria. Un’eventuale semifinale lo farebbe volare a 668 e gli permetterebbe di entrare in top-100 per la prima volta in carriera (virtualmente 87mo). In caso di finale volerebbe a 918 punti e sarebbe addirittura numero 53 al mondo, mentre vincendo il torneo vanterebbe all’attivo 1.268 punti e planerebbe virtualmente al 33mo posto.

RANKING FRANCESCO PASSARO A ROMA

Ranking virtuale con il terzo turno a Roma: 184mo, 318 punti.

Ranking virtuale con gli eventuali ottavi a Roma: 161mo, 368 punti.

Ranking virtuale con gli eventuali quarti a Roma: 136mo, 468 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale semifinale a Roma: 87mo, 668 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale finale a Roma: 53mo, 918 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale vittoria a Roma: 33mo, 1.268 punti.