NBA, i risultati della notte (22 maggio): Boston vince gara-1 con Indiana ai supplementari guidata da Tatum e Brown

Sono iniziate questa notte le finali di conference NBA e la palla a due l’hanno data i Boston Celtics e gli Indiana Pacers. Per i Pacers si tratta della prima finale dal 2014 e Indiana ha superato a sorpresa prima Milwaukee e poi i New York Knicks. Dall’altra parte, invece, una delle favorite d’obbligo per il titolo. Ecco come è andata.

Tutto passa dalla tripla di Jaylen Brown a 6,1 secondi dalla sirena. Gli Indiana Pacers sono avanti di tre punti, ma il tiro da oltre l’arco di Brown salva Boston e manda il match ai supplementari. E qui, come nei 48 minuti precedenti, a salire in cattedra è Jayson Tatum, autore di una prova da 36 punti, ma soprattutto da 10 punti solo nel supplementare che condanna i Pacers e regala gara-1 a Boston.

Celtics che hanno guidato tutto il primo tempo, prima di venir rimontati e superati a inizio ripresa. Ma è sempre Boston a fare la partita fino a metà quarto quarto, quando Indiana passa in vantaggio e sembra poter piazzare il colpaccio guidata da un Tyrese Haliburton da 25 punti e 10 assist. Ma a 6,1 secondi dalla fine la palla è nelle mani di Jaylen Brown e la storia di gara-1 cambia. Come detto, top scorer Jayson Tatum con 36 punti e anche 12 rimbalzi, mentre in casa Pacers non bastano le doppie doppie di Haliburton, ma anche di Pascal Siakam, con 24 punti e 12 rimbalzi, e Myles Turner, con 23 punti e 10 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE (22 MAGGIO)

Boston Celtics – Indiana Pacers 133-128 (OT)