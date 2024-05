Italia-Corea del Sud oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2024: orario, programma, streaming

Oggi, sabato 4 maggio, la Nazionale italiana di hockey ghiaccio si giocherà il tutto per tutto per centrare la promozione in Top Division. Nei Mondiali 2024 IIHF di Divisione I, gli azzurri affronteranno la Corea del Sud alla Sparkasse Arena di Bolzano e dovranno assolutamente imporsi contro gli asiatici, evitando i supplementari e confidando in altri riscontri favorevoli.

La compagine tricolore deve sperare, infatti, che la Slovenia batta l’Ungheria, anche nell’extra-time o ai rigori, e la Romania si imponga contro il Giappone nei tempi regolamentari. Una situazione complicata frutto dell’amaro ko di ieri contro i magiari. Sul ghiaccio bolzanino è andato in scena un match molto tirato e l’overtime ha sorriso agli ungheresi.

Nelle altre sfide previste venerdì 3 maggio, la Romania ha battuto la Corea del Sud con il punteggio di 3-2, mentre tra Slovenia e Giappone è finita 3-1. Per questo la classifica del raggruppamento vede al comando la Slovenia con 9 punti a precedere l’Ungheria seconda con 8. L’Italia è terza con gli stessi punti della Romania (6). A completare Giappone 4 e Corea del Sud 3.

Il match tra Italia e Corea del Sud, valido per i Mondiali 2024 di hockey ghiaccio Divisione I, sarà trasmesso in diretta streaming da eurosport.it, Discovery+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match per non farvi perdere proprio nulla.

CALENDARIO ITALIA-COREA DEL SUD MONDIALI HOCKEY GHIACCIO 2024 OGGI

Sabato 4 maggio

Ore 16.00 Italia vs Corea del Sud – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+

PROGRAMMA ITALIA-COREA DEL SUD MONDIALI HOCKEY GHIACCO 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport