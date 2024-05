Dove vedere in tv Conegliano-Milano: orario Finale Champions League volley femminile. Niente diretta in chiaro

Domenica 5 maggio (19.00) si giocherà Conegliano-Milano, derby fratricida tutto italiano valido per la Finale della CEV Champions League 2023-2024 di volley femminile. La coppa più prestigiosa della stagione tornerà sicuramente in Italia: o le Pantere completeranno la stagione perfetta, o Paola Egonu e compagne sfateranno finalmente il tabù del trofeo.

Conegliano insegue il suo secondo trionfo nella massima competizione continentale dopo quello del 2021, e disputerà la sua quinta finale (sconfitta in due occasioni dal VakifBank Istanbul nel 2017 e 20222, e nel 2019 da Novara). Milano sarà invece al primo atto conclusivo della propria storia. Dopo una serie molto combattuta e veramente meravigliosa l’Imoco si è cucita sul petto lo Scudetto per la sesta volta consecutiva. Dopo 43 partite senza sconfitte le ragazze di Santarelli hanno fatto vedere di essere umane e non infallibili, ma alla fine fino ad ora hanno vinto tutti i trofei a disposizione. Per completare l’en plein manca solo il trofeo più importante d’Europa, in un percorso che ha visto arrivare a questo punto Conegliano ancora da imbattuta.

Per Milano la delusione è tanta per l’eliminazione in semifinale in Serie A1, soprattutto per come è arrivata. Le ragazze di coach Gaspari infatti sono state surclassate da Scandicci, che in finale poi ha messo in seria difficoltà anche Conegliano. Le meneghine sono ferme da più tempo rispetto alle loro avversarie, hanno avuto il tempo di recuperare e di preparare al meglio la partita più importante della stagione e della loro storia

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Allianz Vero Volley Milano non avrà in Italia una copertura televisiva. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della Finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO FINALE CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Domenica 5 maggio

Ore 19.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Allianz Vero Volley Milano

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.