NBA, Brown fa il diavolo a ‘quaranta’ e Haliburton va ko: Boston va avanti 2-0 su Indiana

Un altro passo verso le NBA Finals per i Boston Celtics. La squadra di Joe Mazzulla si impone anche in Gara-2 delle Eastern Conference Finals contro gli Indiana Pacers, rifilando ad Haliburton e compagni un 126-110 che li porta sul 2-0 nella serie che li avvicina un po’ di più all’ultimo atto.

C’è da dire che i Pacers nei primi minuti riescono a fare partita pari con i ben più attrezzati avversari, con i Celtics che sembrano nuovamente un po’ troppo svagati come successo nelle seconde partite delle serie precedenti con Miami e Cleveland. Così facendo Haliburton e compagni chiudono in vantaggio il primo quarto sul 25-27.

Ma la furia di Boston si scatena all’inizio del secondo parziale con un break di 17-0 che permette ai verdi di ribaltare l’inerzia della partita, grazie ad uno scatenatissimo Jaylen Brown da 40 punti. Indiana resiste con i soliti Haliburton e Siakam riportandosi sotto nel terzo parziale, ma Boston non vuole saperne, con Brown ‘scortato’ da Jayson Tatum e Derrick White, autori di 23 punti a testa, e da un Jrue Holiday da 15 punti, 10 assist e 6/7 al tiro.

E come se non bastasse, per Indiana piove sul bagnato. Durante uno scivolamento difensivo Tyrese Haliburton, che già pareva in condizioni precarie (10 punti e 8 assist) sente un dolore alla gamba sinistra, probabilmente lo stesso che lo ha tenuto ai box per qualche tempo in stagione regolare, avviandosi verso gli spogliatoi. La partita finisce praticamente lì, con i Pacers che ottengono qualcosa solo da Paskal Siakam, 28 punti, ma si ritrovano sotto 2-0 e con la concreta possibilità di essere senza il loro leader per Gara-3 alla Bankers Life Fieldhouse.