MX2, GP Francia: Andrea Adamo adesso vuole avvicinarsi alla vetta. Buone chance a St. Jean d’Angely

Sembra entrare sempre più in ritmo Andrea Adamo. Il pilota siciliano, dopo il positivo GP della Galizia, cercherà di alzare ancora di più l’asticella questo weekend a St. Jean d’Angely, località che ospita il GP della Francia, settima tappa del Mondiale 2024 di motocross, classe MX2.

Un fine settimana importantissimo per il centauro in forza alla KTM che, dopo aver chiuso al primo posto gara-1 ed aver centrato il quarto posto in gara-2 sulla terra spagnola, è intenzionato a diventare uno dei protagonisti del circuito transalpino, sfruttando le caratteristiche di un tracciato a lui particolarmente congeniale.

Ricordiamo infatti che il detentore del titolo in occasione dello scorso hanno ha conquistato due preziosi terzi posti, poi rivelatisi molto importanti per il prosieguo della stagione. Anche questa volta il copione potrebbe ripetersi. Nelle intenzioni di Adamo c’è infatti quello di accorciare le distanze con il gruppo di testa.

Il pilota infatti al momento occupa la sesta posizione nella classifica generale con 211 punti, ma la concorrenza non è lontana: Kay De Wolf, leader attuale, ne vanta 292, mentre sono vicini gli altri competitor, come Laengenfelder (248), Everts (230), Benistant (226) e Coenen (223). Uno strappo dell’italiano, non impossibile, spariglierebbe dunque non poco le carte. Incrociamo le dita.