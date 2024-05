MotoGP, scatta il weekend di Le Mans. Bagnaia cerca subito la giusta quadra per sfidare Martin e Marquez

Nella giornata odierna si alzerà il sipario sul fine settimana del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Siamo pronti per una delle tappe più importanti e classiche del calendario della classe regina. Si correrà infatti sullo splendido scenario del tracciato di Le Mans ed i punti in palio saranno di estrema importanza.

Dopo l’appuntamento di Jerez de la Frontera, e la pesantissima vittoria di Francesco “Pecco” Bagnaia, la classifica generale vede ancora al comando Jorge Martin, (caduto nella gara di casa) con 92 punti e 17 lunghezze di vantaggio proprio sul due-volte campione del mondo. Terza posizione per Enea Bastianini con 70 punti, quarta per Pedro Acosta con 69, mentre è quinto Maverick Vinales con 63, subito davanti a Marc Marquez sesto con 60.

Cosa ci attende sulla pista della Sarthe? Oggi inizieremo subito con due sessioni di estrema importanza. La classe regina entrerà in azione alle ore 10.45 con il primo turno di prove libere. 45 minuti che non avranno valenza per la classifica combinata che daranno moto a team e piloti di capire il livello delle rispettive moto sul tracciato transalpino.

Alle ore 15.00 sarà la volta delle pre-qualifiche. In questo caso la sessione sarà di 60 minuti e andrà a comporre la top10 che potrà evitare la Q1 nelle qualifiche di domani. Dopo quanto visto in Spagna la battaglia sarà campale. Francesco Bagnaia proverà a ripartire dal trionfo di Jerez de la Frontera, con Jorge Martin e Marc Marquez come primi sfidanti, con Enea Bastianini e Marco Bezzecchi sullo sfondo. Attenzione, però, anche a Maverick Vinales e Aleix Espargarò con l’Aprilia che potrebbe ben figurare a Le Mans, mentre la KTM con Pedro Acosta e Brad Binder potrebbe essere la mina vagante del weekend.