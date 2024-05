MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Italia 2024: Bagnaia il migliore, Marc Marquez e Martin in Q2

Calato il sipario sulle pre-qualifiche del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito del Mugello i piloti hanno lavorato alacremente per trovare la giusta messa a punti, in funzione della Sprint Race di domani e della gara domenicale, senza dimenticare ovviamente la preparazione per le qualifiche che definiranno lo schieramento di partenza.

Legato proprio a quest’ultimo aspetto, il time-attack odierno importante per avere i qualificati ai due stint (Q1 e Q2) delle menzionate qualifiche. Un’ora particolarmente intensa in cui team e centauri hanno dovuto rasentare la perfezione per non avere perdite di tempo nell’ottimizzazione del set-up.

La pista toscano è sicuramente una sfida per i piloti. Parliamo di un tracciato caratterizzato da un rettilineo in salita lungo oltre 1 km, da severi cambi di pendenza e da curve molto veloci, cieche e impegnative, come l'”Arrabbiata 1″ e l'”Arrabbiata 2″. Impressionante poi il punto di frenata all’ingresso della curva San Donato, dove si raggiungono velocità molto elevate.

Osservati speciali Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marc Marquez. La lotta per il Mondiale è più viva che mai, perchè 39 punti sono una differenza ancora poco significativa a questo punto della stagione. Il Mugello storicamente dice bene a Pecco, il quale ambirà a ridurre drasticamente il ritardo da Martinator, con Marc che proverà a recitare il ruolo del terzo incomodo.

MOTOGP CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP ITALIA

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’44.938 18 20 357.6

2 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.211 22 23 0.273 0.273 358.8

3 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’45.326 17 18 0.388 0.115 362.4

4 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’45.340 20 22 0.402 0.014 358.8

5 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.345 22 24 0.407 0.005 357.6

6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’45.403 22 22 0.465 0.058 351.7

7 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’45.405 23 25 0.467 0.002 358.8

8 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’45.412 22 24 0.474 0.007 356.4

9 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’45.424 18 23 0.486 0.012 355.2

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’45.461 16 18 0.523 0.037 358.8

11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.480 19 21 0.542 0.019 360.0

12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’45.650 23 23 0.712 0.170 358.8

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.698 22 23 0.760 0.048 361.2

14 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’45.729 26 26 0.791 0.031 361.2

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’45.759 21 22 0.821 0.030 354.0

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’45.784 16 21 0.846 0.025 354.0

17 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’45.798 16 21 0.860 0.014 360.0

18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.078 17 19 1.140 0.280 366.1

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’46.079 21 22 1.141 0.001 358.8

20 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’46.514 21 23 1.576 0.435 360.0

21 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.584 17 21 1.646 0.070 358.8

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’46.740 15 21 1.802 0.156 351.7

23 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’46.874 19 21 1.936 0.134 358.8

24 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’47.062 22 22 2.124 0.188 357.6