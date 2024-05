MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Francia 2024: Jorge Martin svetta, Bastianini e Bagnaia in top-5

Andata in archivio la prima sessione di prove libere del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Le Mans piloti e team hanno lavorato alacremente in cerca della miglior messa a punto possibile per le pre-qualifiche odierne, funzionali alla definizione di Q1 e di Q2 di domani.

Francesco Bagnaia si è presentato in terra transalpina con fiducia dopo l’affermazione di Jerez de la Frontera (Spagna). Sul tracciato dell’Andalusia Pecco ha messo insieme una delle sue migliori gare in carriera, facendo vedere velocità e massima decisione nei confronti diretti con i suoi più qualificati rivali. Le aspettative in vista del week end transalpino sono importanti.

Bagnaia sa di doversi guardare da Jorge Martin e Marc Marquez. Martin, leader del campionato con 17 lunghezze di margine sul piemontese, vuol dimenticare la caduta di Jerez e concentrarsi nel fine-settimana francese, nella consapevolezza di evitare la stessa imprudenza. Marquez, dal canto suo, vuol dar seguito al proprio processo di crescita con la Ducati Gresini.

Martin è stato autore del migliore con il crono di 1:31.421 a precedere di 0.237 Pedro Acosta (GasGas) e di 0.257 l’Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales. A completare la top-5 Enea Bastianini a 0.416 e Bagnaia a 0.431 sulle Ducati ufficiali. A chiudere il gruppo dei migliori dieci Marc Marquez (Ducati Gresini) e Marco Bezzecchi (Ducati VR46).

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP FRANCIA MOTOGP 2024

1. Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1:31.421

2. Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM +0.237

3. Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA +0.257

4. Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI +0.416

5. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI +0.431

6. Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI +0.475

7. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA +0.490

8. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM +0.521

9. Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI +0.550

10. Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP DUCATI +0.559

11. Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM +0.614

12. Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI +0.649

13. Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA +0.691

14. Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA +0.800

15. Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA +0.865

16. Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA +0.982

17. Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM +1.012

18. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 MotoGP DUCATI +1.125

19. Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA +1.164

20. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA +1.227

21. Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA +1.587

22. Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA +1.920