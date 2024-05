MotoGP, Pedro Acosta all’ultima chiamata per stabilire un record sensazionale. Poi resteranno due mesi per battere Marquez…

Pedro Acosta, ultima chiamata. Qualcuno dirà “In che senso? La sua carriera è appena iniziata!”. Vero, ma il tempo è tiranno e le sue scadenze sono irrevocabili. Al riguardo, il Gran Premio di Francia rappresenta l’ultima possibilità dello spagnolo di stabilire un record sensazionale.

Dal 1949 a oggi, nessun centauro ha vinto da teenager una gara della classe regina. L’iberico compirà vent’anni il prossimo 25 maggio, abbandonando quindi per sempre la fascia d’età in questione. Con due podi nelle prime quattro gare, El Tiburòn de Mazarròn non è andato lontano dal conseguire un eclatante primato di precocità.

Il prossimo GP, quello di Catalogna, si correrà il 26 maggio. Dunque, quando il gioiellino di Casa Ktm avrà già festeggiato il ventesimo compleanno. Ecco perché Le Mans rappresenta l’opportunità conclusiva per fregiarsi di un conseguimento unico.

In realtà, è già clamoroso che si parli di questa eventualità. L’impatto di Acosta con la MotoGP è stato eccellente, indipendentemente dal passaggio a vuoto avuto nella domenica di Jerez de la Frontera. Il ragazzo ha le stimmate del predestinato e promette di correre a lungo da protagonista.

Comunque vada l’appuntamento francese, il prodigio spagnolo avrà comunque ancora la possibilità di strappare a Marc Marquez il record di vincitore più giovane di sempre nella classe regina. El Trueno de Cervera, nel 2013, vinse ad Austin all’età di 20 anni e 63 giorni, facendo meglio di un fenomeno di precocità quale fu Freddie Spencer.

Se Acosta dovesse imporsi prima della pausa estiva, soffierebbe a MM93 il primato di cui sopra. Le Mans, Montmelò, Mugello, Assen e Sachsenring sono le cinque cartucce ancora da sparare per centrare il bersaglio. Il proiettile d’oro, quello dell’affermazione da teenager, è però uno solo ed è già in canna, pronto per questa domenica.