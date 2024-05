MotoGP, Marco Bezzecchi: “A Le Mans sono andato sempre molto forte, la pista mi piace”

Da venerdì 10 a domenica 12 maggio il circuito Bugatti di Le Mans ospiterà il Gran Premio di Francia 2024, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo un avvio di campionato molto deludente, il team Pertamina Enduro VR46 è reduce dal brillante terzo posto conquistato da Marco Bezzecchi a Jerez de la Frontera e vorrà dunque confermarsi al vertice anche sul tracciato transalpino.

“Non vedo l’ora di arrivare in pista, sono davvero molto carico dopo la bella gara di Jerez, ci voleva per tutta la squadra! Le Mans notoriamente è un tracciato dove sono andato sempre molto forte, in tutte le categorie. La pista mi piace, l’anno scorso ho vinto, una delle più belle gare in assoluto della mia carriera. Continuiamo a lavorare sulla scia di quanto di buono fatto negli ultimi weekend e divertiamoci“, dichiara il pilota romagnolo.

Ottimista anche il suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio: “Le Mans è una pista fantastica, mi piace molto. In Moto3 ho quasi vinto una gara, ma in generale sono sempre andato abbastanza forte qui. Già l’anno scorso avevo fatto meno fatica rispetto agli altri weekend e quest’anno, considerato tutto il lavoro che stiamo facendo con la squadra e le sensazioni degli ultimi test, possiamo dire la nostra lì nel gruppo dei più forti. Ci vediamo in pista venerdì mattina!“.