MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ci aspettano due settimane impegnative, il tratto finale del Montmelò è unico”

Questo weekend il Motomondiale torna protagonista al circuito di Montmelò per il Gran Premio di Catalogna 2024, sesto appuntamento della stagione. Dopo un avvio di stagione abbastanza negativo, il Team Pertamina Enduro VR46 proverà a cambiare marcia già sulla pista iberica sia con Marco Bezzecchi che con Fabio Di Giannantonio per lottare a ridosso del podio.

Bezzecchi, reduce da un doppio zero a Le Mans, punta al riscatto: “Ci aspettano due settimane impegnative, ma su due piste davvero molto belle. Il tratto finale del circuito di Barcellona è una sequenza di curve unica. Non vedo l’ora di tornare al lavoro, in Francia abbiamo confermato di poter tenere il ritmo dei migliori, ma in gara non siamo riusciti a dare solidità alla prestazione. L’obiettivo è riuscire a stare con i più forti da venerdì“.

Motivazioni importanti anche per Di Giannantonio, che si gioca nelle prossime settimane la riconferma per il 2025: “Continuare la striscia di risultati positivi è sicuramente l’obiettivo per questa doppia trasferta, tra l’altro, su due tra le piste più belle della stagione. La top5 è sempre più vicina e ci aspetta un weekend sicuramente interessante. In Catalunya, la differenza la farà chi riuscirà a gestire meglio il consumo delle gomme, un aspetto su cui abbiamo sempre lavorato bene fino ad ora“.