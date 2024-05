MotoGP, Marc Marquez: “Un secondo posto fantastico. Per l’anno prossimo voglio una moto ufficiale”

Un’altra grande rimonta per Marc Marquez in questo week end di Le Mans (Francia). Dopo aver impressionato per la risalita nella Sprint Race del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP, l’asso nativo di Cervera ha fatto vedere una grande velocità anche nel GP domenicale e, partendo nuovamente dalla tredicesima piazzola, ha saputo concludere al secondo posto.

La vittoria è andata a Jorge Martin (Ducati Pramac) che con questo risultato ha rafforzato la propria leadership nel campionato, ma grande prestazione di Marquez, con un sorpasso eccellente all’ultimo giro ai danni di Francesco Bagnaia, giunto terzo. Una top-5 completata da Enea Bastianini (Ducati) e da Maverick Vinales (Aprilia).

“È stata una bellissima rimonta, partendo dalla 13ªposizione. Sono partito bene, ma non come ieri. Ho pensato di gestire le gomme, effettuando i sorpassi sulla base anche del degrado altrui. Sono poi tornato su Bagnaia, ma lui frenava tardissimo e non mi dava chance. All’ultimo giro ha dato il tutto per tutto e sono riuscito a prendermi la posizione di Pecco. Sono molto contento perché continuiamo a imparare su come guidare questa Ducati, in un week end non facile per noi“, ha dichiarato a caldo lo spagnolo.

Ai microfoni di Sky Sport, l’iberico ha aggiunto: “Ieri pensavo fosse impossibile arrivare sul podio per la gestione delle gomme. Il dato confortante è che siamo andati in crescendo, dopo aver fatto degli errori. Sono felice per me e il team, perché partire 13° e finire 2° è fantastico“. Si è parlato anche di futuro e Marquez è stato chiaro: “Quando ho preso questa decisione, sapevo che la Ducati era la moto più forte del Circus. Visto che sono competitivo, il prossimo anno in qualunque team e di qualunque marca voglio avere una moto ufficiale per lottare per il titolo“. Con questo riscontro, Martin comanda la classifica generale con 129 punti, a precedere Bagnaia di 38 lunghezze e Marquez di 40.