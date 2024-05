MotoGP, Jorge Martin: “Weekend perfetto, non devo dimostrare nulla a nessuno”

Jorge Martin vince il Gran Premio della Francia a Le Mans: dopo una buona parte della gara passata dietro a Francesco Bagnaia, lo spagnolo del Team Pramac ha scatenato il suo gran passo gara e i suoi cavalli nel finale, andando a prendersi un successo che lo porta a incrementare il vantaggio su Bagnaia nel Mondiale: sono 38 i punti di margine sul due volte campione del mondo in carica.

Queste le impressioni a caldo di Martinator dopo questo successo nel corpo a corpo con i rivali diretti, Bagnaia e Marquez: “Non ho fatto una gran partenza, però dopo ho avuto un buon passo quando Pecco era davanti e ho visto che stavamo distanziando gli inseguitori dietro, lì ero fiducioso perché la pressione davanti del pneumatico era a posto, sono rimasto dietro a Bagnaia, ho gestito e poi nel finale ci ho provato”.



“Se avessi concluso secondo sarebbe stato comunque tutto a posto perché nel Mondiale sarei rimasto davanti, ma stavo andando forte quindi ci ho provato. Non era facile perché Pecco stava andando forte, ma sono contento perché ho battuto due fuoriclasse come Bagnaia e Martin. È stato un weekend perfetto, ma non devo dimostrare niente a nessuno”.

“Ho fatto un sorpasso che avevo fatto a Pecco anche l’anno scorso, la prima volta ero un po’ lungo, la seconda volta ho fermato per prendere velocità in uscita ed è andata bene. Ho studiato come passarlo ed è stata una gara intelligente. Ognuno deve avere la sua testa e bisogna correre per sé stessi e non per quello che succederà. Corro per me, senza dover dimostrare nulla e do il massimo. Sono ancora in crescita e sto lavorando per andare ancora più forte”.