MotoGP, Jorge Martin: “Non mi aspettavo il sorpasso in curva 5, Bagnaia ha giocato d’esperienza”

Jorge Martin ha centrato la seconda posizione in occasione della gara lunga valida per il GP della Catalogna, appuntamento numero sei del Motomondiale 2024 di MotoGP. Il centauro in forza al Team Ducati Pramac, quarto nella Sprint, ha dovuto cedere il passo a un fenomenale Francesco Bagnaia.

Una prestazione sontuosa quella di Pecco, cambiata dopo la caduta di Pedro Acosta. L’uscita di scena del “rookie meraviglia” ha infatti stravolto la classifica, con l’iberico che si è ritrovato al comando, salvo poi subire un attacco pazzesco da parte del Campione del Mondo all’interno in curva 5 a sei giri dalla fine. Un sorpasso d’alto profilo per cui il nativo di Madrid si è dovuto accontentare soltanto del posto d’onore, conservando la leadership della classifica piloti con 155 punti contro i 115 di Bagnaia che, però, adesso vuole avvicinarsi ulteriormente al Mugelllo.

Una volta terminata la prova, Martin ha commentato quanto fatto ai microfoni di Sky Sport Italia: “Non mi aspettavo il sorpasso di Bagnaia in quel punto, ieri è caduto lì. Credo sia stata una bella gara, sono partito con la voglia di mettermi in testa, volevo passare Pedro e Pecco, ieri non ci riuscivo quindi abbiamo fatto un bel passo in avanti. Però ho spinto un po’ troppo, Pecco invece è riuscito a risparmiare un po’. Io ho fatto il massimo che potevo ma lui ha giocato di esperienza”.

Martin ha quindi proseguito: “Davanti non ero a posto nel settore 4: ieri perdevo due decimi, oggi meno ma perdevo comunque quasi tutto sempre lì. Avevo uno shot per la fine ma abbiamo sbagliato, quando Bagnaia mi ha passato non sono riuscito a spingere, rischiavo di cadere. Un secondo posto è un ottimo risultato”.