MotoGP, Jorge Martin: “Non ero sicuro di fare la pole. In gara sarò molto veloce”

Calato il sipario sulle qualifiche del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Un time-attack molto convulso, caratterizzato da tante cadute nella Q2. Ad andare per le terre anche Jorge Martin e Francesco Bagnaia, ovvero il primo e il secondo di questo turno per la definizione della griglia di partenza della Sprint Race odierna e del GP di domani.

Sul circuito di Le Mans, dunque, Martin (Ducati Pramac) scatterà dalla piazzola n.1, grazie al crono ottenuto nel suo primo run. Parliamo di un tempo sensazionale, nuovo record della pista in 1:29.919 (unico ad aver infranto il muro dell’1:30), a precedere di 0.192 Pecco sulla Ducati ufficiale e l’Aprilia di Maverick Vinales di 0.394.

“Avevo compreso che il tempo fosse buono, ma penso che si potesse fare meglio“, ha ammesso Jorge ai microfoni di Sky Sport. “Non ero sicuro della pole-position, ma alla fine è arrivata e sono contento. Quello che comunque mi soddisfa maggiormente è il passo che ho, oggi sono stato sempre molto costante e questo mi dà fiducia in vista della Sprint Race e della gara di domani“, ha raccontato lo spagnolo.

“Un errore nelle qualifiche ci sta, perché si spinge al limite. So che questa situazione non andrà replicata in gara. Vediamo come andrà la partenza e poi mi regolerò di conseguenza. Sono convinto della mia velocità e si punta alla vittoria“, ha concluso Martin. Un time-attack in cui non sono riusciti a rendere al loro massimo livello altri piloti attesi come Enea Bastianini, che inizierà dalla decima posizione con l’altra Ducati ufficiale, mentre Marc Marquez (Ducati Gresini) partirà dalla 13ª casella. Appuntamento dunque alla Sprint (ore 15.00).