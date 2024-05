MotoGP, i precedenti di Bagnaia a Le Mans. Una vittoria in Moto2 e poi nessun podio in top class

Dopo il memorabile duello per la vittoria con Marc Marquez a Jerez de la Frontera, Francesco Bagnaia vuole proseguire il trend positivo e si presenta al prossimo weekend di gara con ambizioni importanti. Pecco sarà uno dei protagonisti più attesi a Le Mans per il Gran Premio di Francia 2024, valevole come quinto round stagionale del Motomondiale.

Il torinese della Ducati dovrà però effettuare un’inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni sul mitico circuito francese, in cui per vari motivi non è mai riuscito a salire sul podio da quando è approdato nella classe regina. La prima apparizione iridata di Bagnaia a Le Mans risale addirittura al 2013, in cui mancò la zona punti da rookie in Moto3.

Dalla stagione successiva il centauro azzurro ha cominciato a raccogliere buoni risultati sul circuito Bugatti, ottenendo un quarto posto nel 2014 (con KTM) ed un terzo nel 2015 (con Mahindra) per poi incappare in un fine settimana negativo nel 2016 (12°, partendo 19°). Il biennio in Moto2 si è rivelato invece trionfale, con una piazza d’onore da debuttante nel 2017 (secondo podio della carriera nella categoria) e soprattutto con il successo del 2018 dalla pole position.

Decisamente meno brillante il ruolino di marcia in MotoGP, con un ritiro ed un 13° posto tra 2019 e 2020 sulla Ducati del Team Pramac. Degna di nota la quarta posizione in rimonta del 2021 in una gara pazza condizionata dal maltempo, mentre nelle ultime due edizioni del Gran Premio francese ha collezionato altrettante cadute (la prima nel 2022 mentre era in lotta con Bastianini per la vittoria, la seconda nel 2023 dopo un contatto con Viñales nelle battute iniziali) pur compensando in parte con una buona terza piazza nella Sprint dell’anno scorso.