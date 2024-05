MotoGP, Francesco Bagnaia: “Alex Marquez uno showman, Mugello fantastico, mi sono trovato subito benissimo”

Un super Francesco Bagnaia parte alla grande nel fine settimana del Gran Premio d’Italia al Mugello. Pecco ha staccato il miglior tempo per dispersione nelle pre-qualifiche all’Autodromo di Scarperia, l’unico a scendere sotto il muro dell’1:35. Una bella dimostrazione di forza dopo la vittoria di Barcellona.

Queste le impressioni del campione del mondo rilasciate ai giornalisti: “Mi sono trovato ben fin da subito. A Jerez abbiamo fatto un lavoro che ci ha permesso di trovare una base di lavoro buonissima per i successivi appuntamenti e anche qui. Dobbiamo fare un ulteriore step come abbiamo fatto già tra primo turno di prove libere e prequalifiche, riuscendo ad essere veloci su gomme usate e far girare meglio la moto, cosa che qui è fondamentale. Per quanto riguarda l’incomprensione con Alex Marquez, io ho frenato fuori traiettoria e lui… è il solito showman…”.

Sulla resa della Ducati su questo punto tracciato: “Qui tutte le Ducati vanno forte: attenzione quindi a Marc Marquez ma anche a Jorge Martin e poi Rins con la Yamaha è davvero veloce. Nelle ultime tre Sprint è andata male ma solo a Barcellona per colpa mia.È un format che non amo ma da qui a dire che non vado forte nella Sprint ce ne passa. Sarei in testa al Mondiale senza la gara breve del sabato? Eh ma tanto c’è! Il Mugello è la mia… seconda pista preferita dopo Sepang: sono due tracciati dalle caratteristiche simili, soprattutto i curvoni veloci. Il Mugello però è insuperabile per atmosfera e passione“.