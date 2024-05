MotoGP, Davide Tardozzi: “Marc Marquez un riferimento al Montmelò, Pecco ha lavorato sulle gomme”

Davide Tardozzi, team principal del team Ducati Factory, fa il punto della situazione sul livello in pista che stiamo vedendo per quanto riguarda il Gran Premio della Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. La FP1 della mattinata ha visto Marc Marquez in scia a Jorge Martin, mentre Francesco Bagnaia non è andato oltre la settima posizione.

Un andamento che non sorprende il numero uno della scuderia di Borgo Panigale: “L’approccio di Pecco, come di Enea Bastianini, nella FP1, è sempre quello di lavorare sulle gomme, portando fino alla fine le coperture, specie quella posteriore. C’è chi preferisce puntare sul time attack, loro pensano alla gara. Come sono andati? Hanno chiuso i rispettivi long run in 1:41.0 e 1:41.2, per cui direi che siamo messi bene da quel punto di vista”.

Nelle simulazioni di passo gara si è segnalato Marc Marquez: “Lo spagnolo ha chiuso in 1:40.7? Non sono sorpreso. Qui è un riferimento”.

Nel complesso cosa dovremo aspettarci dal weekend catalano? “Penso che Marc Marquez, Pecco, Enea e Jorge Martin saranno vicini. Un anno fa l’Aprilia fece il vuoto ma non penso sarà più così. La Ducati c’è, come la KTM”.