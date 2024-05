Moto3, David Alonso inarrestabile nelle libere del sabato in Catalogna. Tre italiani in top-14

Sembra non avere rivali David Alonso. Il pilota spagnolo ha realizzato un time attack mostruoso in occasione della terza sessione di prove libere valide per il GP della Catalogna, settimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto3. Come già capitato in altre occasioni nel corso della stagione, il centauro della CFMoto Apar Team ha sfoggiato una condizione da outstanding, apparecchiando la tavola per la pole.

Il madrileno nello specifico ha registrato ancora il nuovo record della pista, segnando l’incredibile tempo di 1:46.11, regolando di più di mezzo secondo (precisamente +0.670) l’ottimo Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), secondo davanti a Ivan Ortolà (MT Helmtes – MSI), terzo a +0.782.

In risalita Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna), capace di attestarsi al quarto posto con +0.810 precedendo i piloti italiani Riccardo Rossi (CIP Green Power) e Stefano Nepa (MTA Team), rispettivamente quinto e sesto con +0.892 e +0.893. Dentro per un soffio poi Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), quattordicesimo con +1.369. Niente da fare invece per Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team) e Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse), costretti a partire dal Q1 così come Nicola Carraro (MTA Team), venticinquesimo.

Qualche dubbio per il diretto rivale di Alonso, ovvero il leader del Mondiale Daniel Holgado (Red Bull GasGas Tech3), il quale non si è migliorato girando in 1:46:655. I nodi si scioglieranno in occasione delle qualifiche.