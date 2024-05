Mattia Furlani sciorina record del mondo: “Lo inseguivo e c’è ancora margine. Ho fatto due salti perché…”

Mattia Furlani ha regalato grande spettacolo al Meeting di Savona, volando a 8.36 metri e firmando il nuovo record del mondo under 20 di salto in lungo. Il 19enne laziale ha stampato la misura valida al secondo tentativo (1,4 m/s di vento alle spalle), ritoccando di un centimetro quanto fatto dal russo Sergey Morgunov nel 2012. Il nostro portacolori, argento agli ultimi Mondiali Indoor, ha siglato il proprio personale e si è fermato a undici centimetri dal record italiano assoluto di Andrew Howe.

Mattia Furlani ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Finalmente! Cercavo questo risultato da parecchio tempo e vuol dire tanto, significa che stiamo lavorando bene e sulla strada giusta, alle porte di due eventi molto importanti come gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi. Era quello che mi aspettavo, lo avevo già fatto indoor, c’è ancora tanto margine visto che siamo all’inizio della stagione. Ho fatto due salti oggi anche perché sabato sarò in pedana ad Atlanta, negli Stati Uniti“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Oggi è stata una gara spettacolare, tutto perfetto con il vento giusto, peccato solo per un po’ di pioggia ma va benissimo così. La pressione c’è sempre, quando si è in crescita, ma bisogna gestirla. Entro in campo con determinazione, pensando a tutti i lavori che svolto, e sicuro delle mie potenzialità. Ci potranno essere anche giorni brutti, come quelli che sono già successi, ma si deve andare avanti un passo alla volta. Gli Europei in casa? Tanta roba, mi fa un po’ strano, ma sarà divertente. Devo solo restare concentrato e tranquillo, continuando a lavorare”.