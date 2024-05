Atletica, Mattia Furlani tesse la tela da Spiderman: record del mondo under 20! Salto funambolico, Howe è vicinissimo

Siamo di fronte a un talento cristallino, fenomenale, granitico, sconfinato. Un potenziale fenomeno assoluto che sta scaldando il cuore degli appassionati di atletica leggera, un fiore all’occhiello del movimento italiano, un autentico predestinato che a ogni uscita regala magie. Semplicemente Mattia Furlani, che oggi ha illuminato la pedana del salto in lungo al Meeting di Savona. Dopo un assaggio da 8.25 metri in avvio di gara (0,8 m/s di vento favorevole), il 19enne laziale si è scatenato al secondo assalto ed è atterrato a 8.36 metri con 1,4 m/s di brezza alle spalle.

Mattia Furlani era al suo debutto stagionale all’aperto dopo che in inverno aveva siglato il record italiano in sala (8.34 metri ad Ancona) e aveva conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Indoor. Siamo a metà maggio ed è arrivata la pronta zampata del romano, che ha siglato il nuovo record del mondo under 20, ritoccando di un centimetro quanto fatto dal russo Sergey Morgunov nel 2012.

Si tratta chiaramente del personale per il nostro portacolori, che all’aperto si era fermato a 8.24 il 4 giugno 2023 ad Hengelo. Lo scorso anno proprio a Savona riuscì a volare fino a 8.44 metri, ma con un vento leggermente oltre il limite consentito (2,2 m/s). Ora il record italiano outdoor di Andrew Howe (8.47 il 30 agosto 2007 ai Mondiali di Osaka chiusi con l’argento) è sempre più vicino…

Dopo il secondo tentativo, lo Spiderman tricolore ha deciso di ritirarsi perché tra tre giorni gareggerà ad Atlanta (USA). La marcia di avvicinamento verso gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024 è ormai entrata nel vivo e la forma dell’azzurro sembra essere spumeggiante. Alle sue spalle si sono piazzati i sudafricani Ruswahl Samaai (8.05) e Nikithemba Hani (7.96). Daniele Inzoli ha impreziosito la gara con un superbo balzo da 7.90: record del mondo per un 15enne!