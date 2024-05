Chitiru Ali ha fatto parlare di sè nelle ultime due settimane grazie a un paio di prestazioni di rilevante respiro sui 100 metri: prima un 10.01 su pista bagnata a Nairobi (ma con vento di 2,2 m/s, dunque leggermente oltre il limite consentito) e poi un bel 10.06 in condizioni regolari (1,2 m/s di brezza alle spalle) a Dubai. La prestazione odierna negli Emirati Arabi Uniti ha permesso al velocista comasco di diventare il quarto italiano di sempre sulla distanza e di balzare al comando delle liste europee stagionali (quindicesimo al mosto).

Il 25enne di quasi due metri d’altezza ha ritoccato di sei centesimi un personale vecchio di due anni, dimostrandosi già in ottima forma all’aperto dopo aver raggiunto la finale sui 60 metri ai recentei Mondiali Indoor. L’allievo di Claudio Licciardello potrebbe a questo punto diventare una pedina fondamentale per la 4×100. Chituru Ali è l’uomo che si stava cercando per rendere ancora più forte la staffetta italiana, reduce dall’apoteosi dei Giochi di Tokyo 2020 e argento iridato in carica.

Il CT Antonio La Torre e il responsabile della velocità Filippo Di Mulo devono risolvere un rebus di non semplice lettura. In che frazione inserire Chituru Ali e come modificare correttamente la formazione? Dando per assodato che Marcell Jacobs debba correre in seconda sfruttando il rettilineo, il comaco potrebbe essere collocato in quarta, ma questo comporterebbe uno spostamento di Filippo Tortu, l’uomo simbolo dello sprint dei Giochi ed emblema del quartetto.

Il brianzolo è anche uno specialista dei 200 metri (bronzo agli ultimi Europei) e un suo spostamento in terza frazione non sarebbe concettualmente sbagliato, visto che comunque sa correre in curva anche se dovrebbe sia dare che riceve il testimone. Lorenzo Patta era presente ai Giochi e agli ultimi Mondiali, dove aveva fornito un bel contributo Roberto Rigali. Fausto Desalu regalò la pennellata in curva a Tokyo, ma nelle ultime stagioni ha faticato. Nel weekend si disputeranno le World Relays con Tortu e Jacobs pronti a guidare la staffetta verso le Olimpiadi di Parigi 2024, poi si vedrà.