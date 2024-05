Luciano Rossi: “Lonato del Garda capitale mondiale del tiro a volo. Cdm anche nel 2025 e 2026”

La Federazione Italiana Tiro a Volo gonfia il petto. La presentazione degli Europei e della prossima tappa della Coppa del Mondo di Lonato del Garda (Brescia), tenutosi presso il Palazzo Pirelli della Regione Lombardia, è stata l’occasione per il presidente della FITAV e della ISSF Luciano Rossi di fare il punto su quanto sarà nelle prossime settimane e anche nei prossimi anni.

“Lonato ed il Trap Concaverde sono considerati la capitale del Tiro a Volo Mondiale – ha affermato Rossi, alla presenza anche del presidente del CONI Giovanni Malagò – Una eccellenza assoluta che, con la sua peculiarità, contribuisce al prestigio dello Sport Italiano a livello internazionale. E’ per questo che la ISSF ha deciso di confermare, sin da quest’anno, l’assegnazione di due Coppe del Mondo all’impianto gardesano, una per il 2025 ed una per il 2026″.

Poi ha aggiunto: “La Federazione Italiana Tiro a Volo andrà a Parigi con la squadra al gran completo (manca solo una carta nello skeet maschile, che però è aritmeticamente già conquistata con il meccanismo del Ranking, ndr). E’ un grande traguardo che regaliamo orgogliosamente al nostro CONI, la casa di tutte le Federazione e di tutto lo Sport Italiano, ed all’amico Giovanni Malagò”.

Stimolato da Luciano Rossi, Giovanni Malagò ha piacevolmente risposto: “La FITAV è una delle pochissime federazioni ad aver chiuso il conto con la qualificazione olimpica. Non è una cosa da poco. Le prime carte per Parigi della delegazione Italiana sono state conquistate da Silvana Stanco e Luigi Lodde, che hanno dato il via alla composizione della squadra del CONI ai prossimi Giochi Estivi e ci hanno dato entusiasmo. Anche il fatto che l’amico Luciano (Rossi, ndr) sia, contemporaneamente, Presidente Nazionale, Presidente Mondiale e Membro di Giunta del CONI non è un caso. Tante eccellenze non capitano, ma si costruiscono con l’impegno e con la dedizione totale allo sport. Il Trap Concaverde e molti degli impianti sportivi che ci fanno brillare nel mondo sono frutto dei sacrifici dei privati. Anche a loro va il mio grazie”.