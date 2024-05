Lotta, le entry list ufficiali del Preolimpico Mondiale: 15 azzurri iscritti, ultima chance per Chamizo

Da giovedì 9 a domenica 12 maggio Istanbul sarà la sede del Preolimpico Mondiale di lotta, ultimo evento di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nella capitale turca verranno assegnati ben 54 pass (non nominali) complessivi, di cui 3 per ciascuna categoria di peso, completando così un processo cominciato l’anno scorso con i Mondiali di Belgrado.

L’Italia, ancora senza atleti qualificati, ha convocato per l’occasione 15 atleti con l’obiettivo di conquistare almeno una quota a cinque cerchi evitando un clamoroso e storico zero. Se la UWW dovesse accogliere la richiesta della Camera Disciplinare, Frank Chamizo, dopo quanto accaduto a Baku, sarà l’unico azzurro ad essere inserito tra le teste di serie, il che espone tutti gli altri a cammini potenzialmente molto complicati verso la finale.

Oltre a Chamizo per i colori azzurri saranno impegnati nello stile libero anche Simone Piroddu, Aron Caneva, Benjamin Honis ed Abraham Conyedo, nella greco-romana Andrea Setti, Riccardo Abbrescia, Mirco Minguzzi e Nikoloz Kakhelashvili, nella femminile Emanuela Liuzzi, Fabiana Rinella, Aurora Russo, Elena Esposito, Dalma Caneva ed Enrica Rinaldi.

Di seguito l’entry list completa del torneo mondiale di qualificazione olimpica per Parigi 2024:

ENTRY LIST PREOLIMPICO MONDIALE LOTTA 2024

STILE LIBERO

57kg

Georgi VANGELOV (BUL)

Darthe CAPELLAN (CAN)

Zhipeng JIANG (CHN)

Roland TAMBI (CMR)

Peter HAMMER CUDE (CRC)

Guesseppe REA VILLARROEL (ECU)

Levan METREVELI VARTANOV (ESP)

Ilman MUKHTAROV (FRA)

Roberti DINGASHVILI (GEO)

Horst LEHR (GER)

Tsz Shing LEUNG (HKG)

AMAN (IND)

Alireza SARLAK (IRI)

Simone PIRODDU (ITA)

Rakhat KALZHAN (KAZ)

Sunggwon KIM (KOR)

Ben TARIK (MAR)

Zanabazar ZANDANBUD (MGL)

Vladimir EGOROV (MKD)

Muhammad BILAL (PAK)

Ali ABURUMAILA (PLE)

Chong HAN (PRK)

Razvan KOVACS (ROU)

Ibrahim BUNDUKA (SLE)

Thomas EPP (SUI)

Kabe MATJANOV (TKM)

Suleyman ATLI (TUR)

Andrii YATSENKO (UKR)

Spencer LEE (USA)

65kg

Niurgun SKRIABIN (AIN)

Islam DUDAEV (ALB)

Josh FAILAUGA (ASA)

Shannon HANNA (BAH)

Ayub MUSAEV (BEL)

Alibeg ALIBEGOV (BRN)

Mikyay NAIM (BUL)

Lachlan MCNEIL (CAN)

Baowen WEI (CHN)

Anthony WESLEY (CPV)

Joshua KRAMER (ECU)

Khamzat ARSAMERZOUEV (FRA)

Junjun ASEBIAS (FSM)

Gibriel CHOW (GAM)

Andre CLARKE (GER)

Tsz Hei HEUNG (HKG)

Sujeet SUJEET (IND)

Joshua Stuart FINESILVER (ISR)

Adlan ASKAROV (KAZ)

Davies ORIWA (KEN)

Junsik YUN (KOR)

Maxim SACULTAN (MDA)

Tulga TUMUR OCHIR (MGL)

Besir ALILI (MKD)

Lowe BINGHAM (NRU)

Muhammad ABDULLAH (PAK)

Abdullah ASSAF (PLE)

Cristian NICOLESCU (PLW)

Krzysztof BIENKOWSKI (POL)

Kwang Jin KIM (PRK)

Stefan Ionut COMAN (ROU)

Sahid Tejan KARGBO (SLE)

Nino LEUTERT (SUI)

Abdulmazhid KUDIEV (TJK)

Jelaletdin SEYIDOV (TKM)

Ahmet DUMAN (TUR)

Abdullah TOPRAK (TUR)

Erik ARUSHANIAN (UKR)

Zain RETHERFORD (USA)

Umidjon JALOLOV (UZB)

Ibrahim GUZAN (YEM)

74kg

Cherman VALIEV (ALB)

Hayk PAPIKYAN (ARM)

Simon MARCHL (AUT)

Ibragim VELIEV (BEL)

Khidir SAIPUDINOV (BRN)

Miroslav KIROV (BUL)

Stone LEWIS (CAN)

Michel DOLE BONDELE (CGO)

Yi LI (CHN)

Jacques MONTY (CMR)

Mohammad MOTTAGHINIA (ESP)

Erik REINBOK (EST)

Zelimkhan KHADJIEV (FRA)

Avtandil KENTCHADZE (GEO)

Shamil USTAEV (GER)

Luis BARRIOS (HON)

Murad KURAMAGOMEDOV (HUN)

JAIDEEP (IND)

Mitchell FINESILVER (ISR)

Frank CHAMIZO (ITA)

Syrbaz TALGAT (KAZ)

Mathayo MAHABILA (KEN)

Orozobek TOKTOMAMBETOV (KGZ)

Byungmin GONG (KOR)

Egzon XHONI (KOS)

Vasile DIACON (MDA)

Raul PALACIOS (MEX)

Suldkhuu OLONBAYAR (MGL)

Rasul SHAPIEV (MKD)

Kamil RYBICKI (POL)

Sonny SANTIAGO (PUR)

Krisztian BIRO (ROU)

Malik Michael AMINE (SMR)

Tobias PORTMANN (SUI)

Tajmuraz SALKAZANOV (SVK)

Viktor RASSADIN (TJK)

Alp BEGENJOV (TKM)

Soner DEMIRTAS (TUR)

Jamal ABDUL (UGA)

Vadym TSURKAN (UKR)

Iman MAHDAVI (UWW)

Abdulkareem AL RABEDHI (YEM)

86kg

Arkadzi PAHASIAN (AIN)

Mushegh MKRTCHYAN (ARM)

Ariston BARTLEY (ASA)

Benjamin GREIL (AUT)

Pedro GONCALVES (BRA)

Magomed SHARIPOV (BRN)

Magomed RAMAZANOV (BUL)

Peilong LI (CHN)

Taimuraz FRIEV NASKIDAEVA (ESP)

Aimar ANDRUSE (EST)

Rakhim MAGAMADOV (FRA)

Vladimeri GAMKRELIDZE (GEO)

Lars SCHAEFLE (GER)

Dauren KURUGLIEV (GRE)

Yip Cheuk YEUNG (HKG)

Patrik PUESPOEKI (HUN)

Deepak PUNIA (IND)

Uri KALASHNIKOV (ISR)

Aron CANEVA (ITA)

Atai IZABEKOV (KGZ)

Gwanuk KIM (KOR)

Ivars SAMUSONOKS (LAT)

Saad AMANDAR (MAR)

Ivan ICHIZLI (MDA)

Noel TORRES (MEX)

Ahmad MAGOMEDOV (MKD)

Pool AMBROCIO (PER)

Sebastian JEZIERZANSKI (POL)

Stefan REICHMUTH (SUI)

Boris MAKOEV (SVK)

Dovletmyrat ORAZGYLYJOV (TKM)

Osman GOCEN (TUR)

Ivan MASAKWE (UGA)

Vasyl MYKHAILOV (UKR)

Pedro CEBALLOS (VEN)

97kg

Sergey SARGSYAN (ARM)

Thomas BARNS (AUS)

Ahmed BATAEV (BUL)

Nishan Preet RANDHAWA (CAN)

Tuerxunbieke MUHEITE (CHN)

Cedric ABOSSOLO (CMR)

Maxwell LACEY (CRC)

Adlan VISKHANOV (FRA)

Babacarr MBOGE (GAM)

Erik Sven THIELE (GER)

Theodoros KYRIAKIDIS (GRE)

Vlagyiszlav BAJCAJEV (HUN)

DEEPAK (IND)

Benjamin HONIS (ITA)

Arash YOSHIDA (JPN)

Andrei ARONOV (KGZ)

Juhwan SEO (KOR)

Radu LEFTER (MDA)

Gankhuyag GANBAATAR (MGL)

Magomedgadji NUROV (MKD)

Zbigniew BARANOWSKI (POL)

Georgian TRIPON (ROU)

Samuel SCHERRER (SUI)

Shatlyk HEMELYAYEV (TKM)

Murazi MCHEDLIDZE (UKR)

Magomed IBRAGIMOV (UZB)

Cristian SARCO COLMENAREZ (VEN)

125kg

Paris KAREPI (ALB)

Lyova GEVORGYAN (ARM)

Johannes LUDESCHER (AUT)

Shamil SHARIPOV (BRN)

Georgi IVANOV (BUL)

BUHEEERDUN (CHN)

Jose CUBA VAZQUEZ (ESP)

Gennadij CUDINOVIC (GER)

Gino AVILA DILBERT (HON)

Daniel LIGETI (HUN)

SUMIT (IND)

Abraham CONYEDO (ITA)

Aaron JOHNSON (JAM)

Taiki YAMAMOTO (JPN)

Joel TUKAI (KEN)

Aiaal LAZAREV (KGZ)

Yeihyun JUNG (KOR)

Robert BARAN (POL)

Zyyamuhammet SAPAROV (TKM)

Oleksandr KHOTSIANIVSKYI (UKR)

Khasanboy RAKHIMOV (UZB)

Jose DIAZ ROBERTTI (VEN)

FEMMINILE

50kg

Viyaleta REBIKAVA (AIN)

Mariya STADNIK (AZE)

Kamila BARBOSA (BRA)

Miglena SELISHKA (BUL)

Geneviève MORRISON (CAN)

Rosine NTSA ASSOUGA (CMR)

Jacqueline MOLLOCANA (ECU)

Aintzane GORRIA GONI (ESP)

Julie SABATIE (FRA)

Anastasia BLAYVAS (GER)

Marina KARAPANAGIOTIDOU (GRE)

Emanuela LIUZZI (ITA)

Laura GANIKYZY (KAZ)

Emma WANGILA (KEN)

Miran CHEON (KOR)

Gabija DILYTE (LTU)

Mariana DIAZ MUNOZ (MEX)

Miesinnei GENESIS (NGR)

Yorlenis MORAN (PAN)

Anna LUKASIAK (POL)

Son Hyang KIM (PRK)

Beatrice FERENT (ROU)

Nipuni WASANA (SRI)

Svenja JUNGO (SUI)

Meng Hsuan HSIEH (TPE)

Thi Xuan NGUYEN (VIE)

53kg

Oleksandra KOGUT (AUT)

Gultakin SHIRINOVA (AZE)

Sabrina GAMA TAPAJOS (BRA)

Irena BINKOVA (BUL)

Karla GODINEZ (CAN)

Nogona BAKAYOKO (CIV)

Miriam NGOE WASE (CMR)

Laura HERIN AVILA (CUB)

Maria BAEZ DILONE (ESP)

Tatiana DEBIEN (FRA)

Annika WENDLE (GER)

Maria PREVOLARAKI (GRE)

Sztalvira ORSOS (HUN)

Fabiana RINELLA (ITA)

Marina SEDNEVA (KAZ)

Seoyoung PARK (KOR)

Laura STANELYTE (LTU)

Zineb ECH CHABKI (MAR)

Mariana DRAGUTAN (MDA)

Zeltzin HERNANDEZ (MEX)

Khulan BATKHUYAG (MGL)

Veronika RJABOVOLOVA (MKD)

Yusneiry AGRAZAL WEST (PAN)

Jowita WRZESIEN (POL)

Nethmi AHINSA (SRI)

Zeynep YETGIL (TUR)

Mariia VYNNYK (UKR)

Shokhida AKHMEDOVA (UZB)

Thi My Trang NGUYEN (VIE)

57kg

Olga KHOROSHAVTSEVA (AIN)

Alyona KOLESNIK (AZE)

Giullia PENALBER (BRA)

Evelina NIKOLOVA (BUL)

Yaynelis SANZ (CUB)

Graciela SANCHEZ (ESP)

Mathilde RIVIERE (FRA)

Ramona GALAMBOS (HUN)

Aurora RUSSO (ITA)

Laura ALMAGANBETOVA (KAZ)

Sezim ZHUMANAZAROVA (KGZ)

Youngjin KWON (KOR)

Zineb HASSOUNE (MAR)

Alma VALENCIA (MEX)

Khongorzul BOLDSAIKHAN (MGL)

Marija CVETANOVA (MKD)

Ester ABRAHAM (NAM)

Othelie HOEIE (NOR)

In Sun JONG (PRK)

Kateryna ZHYDACHEVSKA (ROU)

Evelina HULTHEN (SWE)

Elvira KAMALOGLU (TUR)

Alina HRUSHYNA AKOBIIA (UKR)

Laylokhon SOBIROVA (UZB)

62kg

Veranika IVANOVA (AIN)

Nachi MASUDA (AUS)

Ruzanna MAMMADOVA (AZE)

Lais NUNES (BRA)

Yaru WU (CHN)

Lydia PEREZ (ESP)

Ameline DOUARRE (FRA)

Mansi MANSI (IND)

Elena ESPOSITO (ITA)

Irina KUZNETSOVA (KAZ)

Hanbit LEE (KOR)

Anastasija GRIGORJEVA (LAT)

Mariana CHERDIVARA (MDA)

Melanie JIMENEZ (MEX)

Arian CARPIO (PHI)

Natalia KUBATY (POL)

Kriszta INCZE (ROU)

Annatina LIPPUNER (SUI)

Sara LINDBORG (SWE)

Nesrin BAS (TUR)

Astrid MONTERO (VEN)

68kg

Alina SHAUCHUK (AIN)

Albina DRAZHI (ALB)

Elis MANOLOVA (AZE)

Mimi HRISTOVA (BUL)

Linda MORAIS (CAN)

Qian JIANG (CHN)

Blandine NGIRI (CMR)

Adela HANZLICKOVA (CZE)

Noémi SZABADOS (HUN)

Nisha NISHA (IND)

Ilana KRATYSH (ISR)

Dalma CANEVA (ITA)

Albina KAIRGELDINOVA (KAZ)

Ohyoung HA (KOR)

Elma ZEIDLERE (LAT)

Danute DOMIKAITYTE (LTU)

Ambar GARNICA (MEX)

Uilau TARKONG (PLW)

Alexandra ANGHEL (ROU)

Zsuzsanna MOLNAR (SVK)

Tindra SJOEBERG (SWE)

Alina BEREZHNA (UKR)

Nabira ESENBAEVA (UZB)

76kg

Rita TALISMANOVA (AIN)

Anastasiya ZIMIANKOVA (AIN)

Annie ALOISIO (ASA)

Martina KUENZ (AUT)

Yuliana YANEVA (BUL)

Amy YOUIN (CIV)

Samar HAMZA (EGY)

Epp MAE (EST)

Pauline LECARPENTIER (FRA)

Francy RAEDELT (GER)

Agoro PAPAVASILEIOU (GRE)

Enrica RINALDI (ITA)

Elmira SYZDYKOVA (KAZ)

Eunju HWANG (KOR)

Kamile GAUCAITE (LTU)

Davaanasan ENKH AMAR (MGL)

Patrycja SPERKA (POL)

Catalina AXENTE (ROU)

Hui Tsz CHANG (TPE)

Anastasiia SHUSTOVA (UKR)

Maria ACOSTA (VEN)

GRECO-ROMANA

60kg

Hleb MAKARANKA (AIN)

Sadyk LALAEV (AIN)

Bajram SINA (ALB)

Gevorg GHARIBYAN (ARM)

Josh FAILAUGA (ASA)

Murad MAMMADOV (AZE)

Edmond NAZARYAN (BUL)

Nikolai MOHAMMADI (DEN)

Daniel BOBILLO VIGIL (ESP)

Leo TUDEZCA (FRA)

Pridon ABULADZE (GEO)

Christopher KRAEMER (GER)

Ilias ZAIRAKIS (GRE)

SUMIT (IND)

Melkamu FETENE (ISR)

Dahyun KIM (KOR)

Rayan HAWSAWI (KSA)

Aleksandrs JURKJANS (LAT)

Justas PETRAVICIUS (LTU)

Ismail ETTALIBI (MAR)

Alexis RODRIGUEZ (MEX)

Munkh Erdene BATKHUYAG (MGL)

Romio GOLIATH (NAM)

Michal Jacek TRACZ (POL)

Razvan ARNAUT (ROU)

Ibrahim BUNDUKA (SLE)

Georgij TIBILOV (SRB)

Virgil BICA (SWE)

Aslamjon AZIZOV (TJK)

Umit DURDYYEV (TKM)

Viktor PETRYK (UKR)

Dalton ROBERTS (USA)

Jamal VALIZADEH (UWW)

67kg

Aliaksandr LIAVONCHYK (AIN)

Aslan VISAITOV (AIN)

Gjete PRENGA (ALB)

Abu AMAEV (BUL)

Ji LENG (CHN)

Julian HORTA ACEVEDO (COL)

Dominik ETLINGER (CRO)

Mohamed ELSAYED (EGY)

Artur JEREMEJEV (EST)

Matias LIPASTI (FIN)

Ramaz ZOIDZE (GEO)

Etienne KINSINGER (GER)

Krisztian Istvan VANCZA (HUN)

Muhammad ALIANSYAH (INA)

Ashu ASHU (IND)

Andrea SETTI (ITA)

Din Mukhamed KOSHKAR (KAZ)

Hansu RYU (KOR)

Ahmed BARAHMAH (KSA)

Adomas GRIGALIUNAS (LTU)

Valentin PETIC (MDA)

Haavard JOERGENSEN (NOR)

Nilton SOTO GARCIA (PER)

Mateusz BERNATEK (POL)

Yong Jin RO (PRK)

Mihai Radu MIHUT (ROU)

Sahid Tejan KARGBO (SLE)

Andreas VETSCH (SUI)

Niklas Jan Olov Pontus OEHLEN (SWE)

Firuz MIRZORAJABOV (TJK)

Begmyrat NOBATOV (TKM)

Murat FIRAT (TUR)

Selcuk CAN (TUR)

Ellis COLEMAN (USA)

Abdullo ALIEV (UZB)

77kg

Adlet TIULIUBAEV (AIN)

Tsimur BERDYIEU (AIN)

Kevin KUPI (ALB)

Joilson RAMOS (BRA)

Aik MNATSAKANIAN (BUL)

John YEATS (CAN)

Tongyu CHEN (CHN)

Antonio KAMENJASEVIC (CRO)

Oldrich VARGA (CZE)

Oliver KRUEGER (DEN)

Marcos SANCHEZ (ESP)

Ibrahim GHANEM (FRA)

Iuri LOMADZE (GEO)

Idris IBAEV (GER)

Georgios PREVOLARAKIS (GRE)

Zoltan LEVAI (HUN)

Vikas VIKAS (IND)

Riccardo ABBRESCIA (ITA)

Dowon LEE (KOR)

Hassan BARNAWI (KSA)

Paulius GALKINAS (LTU)

Alexandrin GUTU (MDA)

Emmanuel BENITEZ (MEX)

Per Anders KURE (NOR)

Kamil CZARNECKI (POL)

Jonathan VIRUET (PUR)

Ilie COJOCARI (ROU)

Viktor NEMES (SRB)

Fabio DIETSCHE (SUI)

Per Albin OLOFSSON (SWE)

Bazargeldi EZIMOV (TKM)

Ihor BYCHKOV (UKR)

Kamal BEY (USA)

87kg

Kiryl MASKEVICH (AIN)

Gevorg TADEVOSYAN (ARM)

Elias Lauofo VAOIFI (ASA)

Lukas STAUDACHER (AUT)

Rafig HUSEYNOV (AZE)

Ioannis NARLIDIS (CAN)

Ivan HUKLEK (CRO)

Daniel GREGORICH (CUB)

Turpal BISULTANOV (DEN)

Raido LIITMAEE (EST)

Waltteri LATVALA (FIN)

Lasha GOBADZE (GEO)

Hannes WAGNER (GER)

Ilias PAGKALIDIS (GRE)

Ariel ALFONSO (HON)

Sunil KUMAR (IND)

Mirco MINGUZZI (ITA)

Soh SAKABE (JPN)

Azat SALIDINOV (KGZ)

Sanghyeok PARK (KOR)

Martynas NEMSEVICIUS (LTU)

Mihail BRADU (MDA)

Jose VARGAS (MEX)

Marcel STERKENBURG (NED)

Exauce MUKUBU (NOR)

Arkadiusz KULYNYCZ (POL)

Nicu OJOG (ROU)

Damian VON EUW (SUI)

Alex KESSIDIS (SWE)

Yhlas ABDURAZAKOV (TKM)

Jalgasbay BERDIMURATOV (UZB)

97kg

Artur SARGSIAN (AIN)

Markus RAGGINGER (AUT)

Murad AHMADIYEV (AZE)

Kaloyan IVANOV (BUL)

Houzhi HAO (CHN)

Filip SMETKO (CRO)

Mathias BAK (DEN)

Richard KARELSON (EST)

Arvi SAVOLAINEN (FIN)

Lucas LAZOGIANIS (GER)

Michail IOSIFIDIS (GRE)

Alex Gergo SZOKE (HUN)

Nitesh NITESH (IND)

Nikoloz KAKHELASHVILI (ITA)

Yuri NAKAZATO (JPN)

Iussuf MATSIYEV (KAZ)

Uzur DZHUZUPBEKOV (KGZ)

Ibrahim FALLATAH (KSA)

Badamdorj BALTMUNKH (MGL)

Tyrone STERKENBURG (NED)

Felix BALDAUF (NOR)

Tadeusz MICHALIK (POL)

Mihail KAJAIA (SRB)

Ramon BETSCHART (SUI)

Aleksandar STJEPANETIC (SWE)

Amanberdi AGAMAMMEDOV (TKM)

Metehan BASAR (TUR)

Vladlen KOZLIUK (UKR)

130kg

Pavel HLINCHUK (AIN)

David OVASAPYAN (ARM)

Daniel GASTL (AUT)

Beka KANDELAKI (AZE)

Heiki NABI (EST)

Matti KUOSMANEN (FIN)

Iakobi KAJAIA (GEO)

Nikolaos NTOUNIAS (GRE)

Darius VITEK (HUN)

Naveen NAVEEN (IND)

Sota OKUMURA (JPN)

Roman KIM (KGZ)

Mantas KNYSTAUTAS (LTU)

Oskar MARVIK (NOR)

Kamil KOSCIOLEK (POL)

Alin ALEXUC CIURARIU (ROU)

Boris PETRUSIC (SRB)

Eduard BABENOSHEV (TJK)

Aybegshazada KURRAYEV (TKM)

Mykhailo VYSHNYVETSKYI (UKR)

Moises PEREZ (VEN)