Lotta, Frank Chamizo fuori ai quarti del Preolimpico: per Parigi 2024 resta un’ultima speranza

Nell’ultima giornata di eliminatorie del torneo di qualificazione olimpica su base mondiale della lotta, in corso ad Istanbul, in Turchia, dedicata allo stile libero, sono quattro gli azzurri in attesa di conoscere il proprio destino in base all’esito delle semifinali: Frank Chamizo Marquez, Aron Caneva e Benjamin Konrad Honis escono ai quarti, mentre Abraham de Jesus Conyedo Ruano saluta la competizione agli ottavi.

Tutti, però, possono ancora sperare nel ripescaggio nel caso in cui i loro giustizieri questa sera riescano a conquistare la carta olimpica, andando poi a giocarsi il tutto per tutto domani, alla ricerca dell’ultimo posto nazione in palio, lo stesso che nella femminile continuano ad inseguire Emanuela Liuzzi ed Aurora Russo, le quali si sono guadagnate l’accesso allo spareggio conclusivo per volare a Parigi 2024.

STILE LIBERO

Nei -74 kg Frank Chamizo Marquez nei sedicesimi piega il numero 1 del tabellone, il cinese Feng Lu, sconfitto ai punti per 10-8, poi negli ottavi regola il kirghiso Orozobek Toktomambetov, battuto ai punti per 3-1, ma ai quarti cede per priorità al russo naturalizzato albanese Chermen Valiev, con l’incontro terminato sul 5-5.

Nei -86 kg Aron Caneva nei sedicesimi elimina il peruviano Pool Edinson Ambrocio Greifo imponendosi ai punti per 5-1, poi negli ottavi regola il brasiliano Pedro Samuel Goncalves Da Silva per superiorità tecnica dopo 2’39” sul 12-2, ma ai quarti cede al cospetto della testa di serie numero 3, il bulgaro Magomed Eldarovitch Ramazanov, il quale a sua volta vince per superiorità tecnica sul 10-0 dopo 1’47”.

Nei -97 kg Benjamin Konrad Honis batte nel turno di qualificazione agli ottavi l’elvetico Samuel Scherrer ai punti per 6-4, mentre negli ottavi regola il costaricense Maxwell lemar Lacey vincendo per superiorità tecnica dopo 2’32” sul 10-0, ma ai quarti di ferma contro il numero 2 del seeding, il polacco Zbigniew Baranowski, vittorioso ai punti per 4-2.

Nei -125 kg Abraham de Jesus Conyedo Ruano viene battuto agli ottavi dal venezuelano José Daniel Diaz Robertti, che porta a casa l’incontro ai punti per 4-1. Il sudamericano arriva in semifinale e quindi l’azzurro spera ancora nel ripescaggio.

Nei -57 kg Simone Vincenzo Piroddu viene sconfitto nel turno di qualificazione agli ottavi dall’iraniano Alireza Nosratolah Sarlak, il quale si impone ai punti per 4-2. L’iraniano viene poi eliminato nei quarti di finale e per l’azzurro svanisce il ripescaggio.

FEMMINILE

Nei -50 kg Emanuela Liuzzi liquida nel turno di ripescaggio la panamense Yorlenis Milagros Moran Sanchez, battuta per schienamento dopo 5’37”, quando lo score era arrivato sul 16-1 e quindi lo stop sarebbe giunto comunque per superiorità tecnica, poi nella finale per il 3°-5° posto supera la nigeriana Miesinnei Mercy Genesis, numero 2 del tabellone, battuta per priorità con incontro terminato sul 3-3, ed ora nello spareggio per il pass olimpico se la vedrà questa sera con l’azera Mariya Stadnik, testa di serie numero 1.

Nei -57 kg Aurora Russo nel turno di ripescaggio piega la kirghisa Sezim Zhumanazarova, battuta ai punti per 7-6, poi nella finale per il 3°-5° posto elimina l’uzbeka Laylokhon Sobirova, superata ai punti per 8-2, e questa sera nello spareggio per il pass olimpico affronterà l’ucraina Alina Hrushyna Akobia.