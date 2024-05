Lorenzo Patta dopo il super tempo: “Gara bellissima, siamo un gruppo rodato”

L’Italia si è piazzata in seconda posizione nella staffetta 4×100 alle World Relays: Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu sono riusciti a staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi con una prova solida, senza rischiare più di tanto e portandosi a casa anche la qualificazione per la finale della prossima notte.

Lorenzo Patta ha fatto una grandissima prova, staccando il tempo migliore della gara nella terza frazione in curva (9″19). Queste le sue parole ai microfoni della FIDAL: “Ormai siamo ben rodati, è stata davvero una bella gara. Siamo riusciti a qualificarci che era l’obiettivo minimo e poi il grosso lo dovremo fare a Parigi, però è venuta fuori una bellissima gara, un tempo assurdo e sicuramente anche dall’Italia il supporto è stato fondamentale. Adesso c’è la finale e proveremo a giocarci la vittoria, allungando un po’ di più i cambi“.

Finale che è in programma nella prossima notte alle 4.00, con gli azzurri che proveranno a colmare il gap che è emerso con gli Stati Uniti e soprattutto a migliorare il tempo fatto segnare in semifinale.