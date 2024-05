LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali hockey ghiaccio 2024 in DIRETTA: azzurri, tutto in 60 minuti. Promozione o retrocessione?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, match valido per la quinta e ultima giornata della Prima Divisione dei campionati Mondiali di hockey su ghiaccio 2024.

Contro gli asiatici il “Blue Team” di coach Pelino si gioca il tutto per tutto: o un’incredibile possibilità di promozione in Top Division oppure un tonfo clamoroso in Seconda Divisione. Attualmente l’Italia è quota 6 punti, assieme alla Romania (ma in svantaggio negli scontri diretti con gli azzurri), la Slovenia a 9 è già sicura della promozione, mentre l’Ungheria a 8 non vuole sprecare la sua chance. L’Italia si qualifica in Top Division se:

Vince contro la Corea del Sud nei tempi regolamentari e l’Ungheria perde nei tempi regolamentari contro la Slovenia, già promossa (Italia 9, Ungheria 8: ininfluente il risultato della Romania, comunque alle spalle dell’Italia in quanto sconfitta dagli azzurri nello scontro diretto).

Vince contro la Corea del Sud nei tempi regolamentari, l’Ungheria perde ai supplementari o ai rigori contro la Slovenia, già promossa, e la Romania vince nei tempi regolamentari contro il Giappone (Italia, Romania ed Ungheria a 9: Italia promossa per la classifica avulsa).

Vince contro la Corea del Sud ai supplementari o ai rigori, l’Ungheria perde nei tempi regolamentari contro la Slovenia, già promossa, e la Romania vince ai supplementari o ai rigori contro il Giappone (Italia, Romania ed Ungheria a 8: Italia promossa per la classifica avulsa).

Se invece Italia, Corea e Giappone finissero tutte a 6 sul fondo della classifica generale di questi Mondiali di Prima Divisione, l’Italia verrebbe retrocessa in virtù della classifica avulsa. Per accadere questo, l’Italia dovrebbe perdere nei 60 minuti regolamentari contro la Corea del Sud, che a quel punto otterrebbe il vantaggio contro gli azzurri, mentre il Giappone dovrebbe vincere all’overtime contro la Romania; e anche in quel caso visto che i nipponici hanno battuto i coreani, si creerebbe una situazione di svantaggio per l’Italia.

Ricordiamo l’orario delle tre partite in agenda oggi: ore 12.30 Romania-Giappone, ore 16.00 Italia-Corea del Sud, ore 19.30 Ungheria-Slovenia.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Corea del Sud, quinta giornata della Prima Divisione dei campionati Mondiali di hockey su ghiaccio 2024. Il primo disco del match si muoverà alle ore 16.00 alla “Sparkasse Arena” di Bolzano che cercherà di spingere gli azzurri verso la vittoria. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.