Ivan Ljubicic su Jannik Sinner al Roland Garros: “Vuole esserci e giocarsi in campo il n.1 del mondo”

Questione di motivazioni. Jannik Sinner ha terminato ieri al J Medical di Torino la propria esperienza e ora è da capire se il lavoro sul campo a Montecarlo sortirà gli esiti sperati per la presenza al Roland Garros, che prenderà il via dal 26 maggio (tabellone principale). Sulla terra rossa del Principato lavorerà con il suo staff, presente anche Darren Cahill che ieri con quanto postato sui social ha alimentato le speranze dei tifosi dell’altoatesino.

La foto che ritraeva un campo in terra, la racchetta e le palline dello Slam francese ha fatto il giro del mondo, ma questo non rappresenta ancora una certezza. Jannik, infatti, si sottoporrà ad allenamenti per testare la sua condizione e capire se anche dal punto di vista mentale il problema all’anca sia assorbito o meno.

Indubbiamente, le motivazioni per essere a Parigi sono molte, in quanto in ballo c’è la posizione di n.1 del mondo, uno dei grandi obiettivi del 22enne pusterese. Ne ha parlato a Sky Sport, l’ex tecnico di Roger Federer e grande giocatore del passato, Ivan Ljubicic. “Lui sta per diventare il n.1 del mondo, non è un momento qualsiasi, forse è il più importante della sua giovane carriera, visto che lo Slam l’ha già vinto“, le parole dell’ex tennista croato.

“Non possiamo sapere il rischio che può correre, ma io credo che a Parigi ci voglia essere perché può diventare n.1 del mondo sul campo, se sta a casa non è la stessa cosa. Io ho paura della prima settimana del Roland Garros, perché il fatto di non aver giocato può essere difficile per lui. Se sopravvive e arriva alla seconda settimana, allora si può pensare in grande“, ha concluso Ljubicic.