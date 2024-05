Judo, Matteo Piras qualificato alle Olimpiadi 2024! Outsider tra i 66 kg, si allarga la spedizione italiana

Matteo Piras si è qualificato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il 30enne torinese è così diventato il decimo judoka italiano a meritarsi il pass per i Giochi e potrà così salire sul tatami nella capitale francese, dove la rassegna a cinque cerchi andrà in scena dal 26 luglio all’11 agosto. Il piemontese potrebbe rivelarsi un autentico outsider per le medaglie, visto l’eccellente stato di forma.

L’azzurro è riuscito a scalare rapidamente la classifica internazionale nella categoria di peso fino a 66 kg, dove attualmente occupa il decimo posto con 3.899 punti all’attivo. Matteo Piras si è infatti reso protagonista di una serie di risultati davvero rimarchevoli nella prima parte della stagione agonistica: secondo nel Grand Slam di Astana, quinto agli Europei di Zagabria e quinto ai recenti Mondiali di Abu Dhabi.

Il nostro portacolori, che diventa così il 301mo italiano qualificato alle Olimpiadi di Parigi 2024 (il 157mo uomo), si unisce ad Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Manuel Lombardo (-73 kg), Alice Bellandi (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg), Antonio Esposito (-81 kg), Christian Parlati (-90 kg) e Gennaro Pirelli (-100 kg).