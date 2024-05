Judo, Assunta Scutto è argento nei -48 kg ai Mondiali di Adu Dhabi

A un passo dal cielo. Assunta Scutto deve accontentarsi dell’argento nei Mondiali di judo 2024. Sul tatami di Abu Dhabi la 22enne nostrana ha cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo, ma nell’atto conclusivo che assegnava l’oro la mongola Baasankhuu Bavuudorj (n.6 del ranking) si è dimostrata più forte.

Le due finaliste già si erano incontrate in tre circostanze in passato e Bavuudorj era in vantaggio nello storico 2-1. Una sfida nella quale si è compreso fin da subito come la mongola fosse più brillante dal punto di vista fisico, al cospetto di una Scutto poco brillante e non rampante come al solito. Spesso sulla difensiva, la judoka italiana ha cercato di stringere i denti.

Subìto uno shido nella fase iniziale da parte dell’atleta tricolore, si pensava che il match fosse destinato al Golden Score, ma grazie a una presa a terra l’atleta asiatica ha saputo trovare il modo per far calare il sipario proprio sul filo di lana.

Resta comunque la bontà della prestazione di Susy che, dopo i due bronzi iridati, si è portata a casa un argento di una competizione che però non vedeva al via la giapponese Natsumi Tsunoda (n.2 del ranking) e la francese Shirine Boukli (n.3 del ranking).